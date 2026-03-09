Kylian Mbappé reçoit un conseil à la télévision… et ça va faire scandale au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation de Kylian Mbappé cristallise les tensions compte tenu de ses pépins physiques et des risques qu'il a pris pour jouer. Un cas qui interpelle à seulement quelques semaines de la Coupe du monde, et le conseil que reçoit le capitaine de l'équipe de France ne devrait pas plaire au Real Madrid.

Depuis quelques jours, le genou de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, l'attaquant français aurait trop forcé ces dernières semaines ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa fin de saison, et notamment pour la Coupe du monde. C'est la raison pour laquelle, Benoit Trémoulinas assure qu'à la place du capitaine des Bleus, il privilégierait l'équipe de France.

Trémoulinas conseille à Mbappé de se concentrer sur les Bleus « Oui, mais le Real paye, et je me mets à la place du club… Le Real, souvent, laisse Kylian Mbappé décider de son sort, de savoir quand il joue… Sauf que là, le Real va prendre un peu la bouillie parce qu’il a voulu jouer ce fameux match en fin d’année pour battre le record de Cristiano, puis la finale de Super Coupe où, même blessé, il prend l’avion pour jouer… Donc en fait, finalement, il n’a jamais fait la bonne durée de rééducation pour son genou, et aujourd’hui on en est là », assure-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.