Kylian Mbappé reçoit un conseil à la télévision… et ça va faire scandale au Real Madrid !

La situation de Kylian Mbappé cristallise les tensions compte tenu de ses pépins physiques et des risques qu'il a pris pour jouer. Un cas qui interpelle à seulement quelques semaines de la Coupe du monde, et le conseil que reçoit le capitaine de l'équipe de France ne devrait pas plaire au Real Madrid.
Depuis quelques jours, le genou de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les préoccupations. Et pour cause, l'attaquant français aurait trop forcé ces dernières semaines ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa fin de saison, et notamment pour la Coupe du monde. C'est la raison pour laquelle, Benoit Trémoulinas assure qu'à la place du capitaine des Bleus, il privilégierait l'équipe de France.
Trémoulinas conseille à Mbappé de se concentrer sur les Bleus
« Oui, mais le Real paye, et je me mets à la place du club… Le Real, souvent, laisse Kylian Mbappé décider de son sort, de savoir quand il joue… Sauf que là, le Real va prendre un peu la bouillie parce qu’il a voulu jouer ce fameux match en fin d’année pour battre le record de Cristiano, puis la finale de Super Coupe où, même blessé, il prend l’avion pour jouer… Donc en fait, finalement, il n’a jamais fait la bonne durée de rééducation pour son genou, et aujourd’hui on en est là », assure-t-il sur le plateau de L’EQUIPE de Greg avant de poursuivre.
«Si j’étais à la place du joueur, je privilégierais l’Equipe de France»
« Si je suis le Real, je dis "non, tu ne vas pas en sélection, tu te soignes à la maison. Ou alors si tu pars en sélection, tu ne joues pas, tu te soignes, et il y a une corrélation avec les deux staffs médicaux." Parce que là attention, s’il part avec l’équipe de France, il y a le staff de Madrid, le staff de Mbappé, et le staff des Bleus… Qu’est-ce qu’on fait ?! Après, si j’étais à la place du joueur, je privilégierais l’équipe de France, le repos, et pas le club… Mais c’est le club qui te paye, et qui te paye beaucoup… Il va vraiment falloir trouver une solution parce que ça traine depuis quelques mois, et la situation physique de Kylian Mbappé empire. Donc il va vraiment falloir trouver une réelle solution », ajoute Benoit Tremoulinas.