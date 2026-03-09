Mercato - OM : «Il vient quand ?», le transfert demandé… par un dealer

Du côté de Marseille, le football est une véritable région. Dans la cité phocéenne, tout le monde vibre au rythme de l’OM. Certains ont d’ailleurs pu se rendre compte de cette ferveur en vivant des moments particuliers. C’est ce qui est notamment arrivé à un ancien président de l’OM, interpellé à propos du mercato… par un dealer.
Après avoir racheté l’OM, Frank McCourt avait décidé de confier le poste de président du club phocéen à Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier n’aura pas laissé une énorme trace dans le coeur des supporters olympiens, bien au contraire. JHE avait subi les foudres des fans marseillais qui avaient réclamé sa tête et obtenu son départ en 2021. Ça n’a donc pas tout le temps été facile pour Eyraud à Marseille, même s’il a pu vivre certains moments inattendus.
L’attaquant attendu par tout le monde à Marseille
En tant qu’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud était bien évidemment impliqué dans le recrutement du club phocéen. Et s’il y a bien un dossier qui a fait énormément parler à Marseille ces dernières années, c’est celui du « grantatakan ». Alors que l’OM se cherchait un buteur capable d’incarner le projet, tout le monde attendait l’heureux. Eyraud a d’ailleurs pu s’en rendre compte au contact… de dealers.
« Ce sont des scènes de vie qui sont uniques et qu’on n’oublie pas »
« La Castellane, quand je vais dans cette cité, je suis accueilli par l’équipe du centre d’action sociale, je balade, je traverse la cité et je vois au nord ce terrain vraiment en mauvais état mais avec plein d’enfants qui jouaient. Je me dis bon sang, on doit créer quelque chose ici parce que je marche au milieu des dealers. J’en ai même un qui vient masquer, qui vient me taper l’épaule en me disant : « Alors président, le prochain grand attaquant, il vient quand ? ». Ce sont des scènes de vie qui sont uniques et qu’on n’oublie pas. Maintenant, j’ai toujours la page et je suis passé à autre chose, mais c’est quand des moments forts », avait raconté l’ancien président de l’OM en 2025 pour Carré.