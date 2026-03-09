Mercato - OM : «Il vient quand ?», le transfert demandé… par un dealer

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de Marseille, le football est une véritable région. Dans la cité phocéenne, tout le monde vibre au rythme de l’OM. Certains ont d’ailleurs pu se rendre compte de cette ferveur en vivant des moments particuliers. C’est ce qui est notamment arrivé à un ancien président de l’OM, interpellé à propos du mercato… par un dealer.

Après avoir racheté l’OM, Frank McCourt avait décidé de confier le poste de président du club phocéen à Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier n’aura pas laissé une énorme trace dans le coeur des supporters olympiens, bien au contraire. JHE avait subi les foudres des fans marseillais qui avaient réclamé sa tête et obtenu son départ en 2021. Ça n’a donc pas tout le temps été facile pour Eyraud à Marseille, même s’il a pu vivre certains moments inattendus.

«Si je suis président de l'OM» : Il était vraiment prêt à tout pour Zinedine Zidane https://t.co/MseHv24hEe — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

L’attaquant attendu par tout le monde à Marseille En tant qu’ancien président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud était bien évidemment impliqué dans le recrutement du club phocéen. Et s’il y a bien un dossier qui a fait énormément parler à Marseille ces dernières années, c’est celui du « grantatakan ». Alors que l’OM se cherchait un buteur capable d’incarner le projet, tout le monde attendait l’heureux. Eyraud a d’ailleurs pu s’en rendre compte au contact… de dealers.