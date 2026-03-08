«Si je suis président de l'OM» : Il était vraiment prêt à tout pour Zinedine Zidane

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a quelques années, il y a eu un gros feuilleton de rachat de l'OM. Avant les rumeurs liant le club au PIF d'Arabie saoudite, ce fut une autre proposition portée par une personnalité connue des amoureux du Top 14 qui a tenté une approche auprès du propriétaire Frank McCourt, qui s'est avérée sans succès. Et un gros projet avec Zinedine Zidane était au programme.

Né à Marseille du côté de La Castellane, Zinedine Zidane a tout connu, tout gagné, mais loin de ses terres d'origines. En effet, de l'AS Cannes à Madrid, celui que Rolland Courbis surnomma Zizou au moment de son transfert aux Girondins de Bordeaux s'est assis sur le toit du monde et de l'Europe avec l'équipe de France avant d'en faire de même au printemps 2002 sous la tunique du Real Madrid en Ligue des champions.

«Ca va se faire, je sais qu'on va y arriver» En 2006, Zinedine Zidane a mis un terme à sa carrière professionnelle avant d'entamer sa reconversion comme entraîneur principal... au Real Madrid. Une fois de plus, avec trois Ligues des champions de suite entre 2016 et 2018, le Ballon d'or 98 a prouvé être né pour gagner... et pour entraîner l'OM comme Mourad Boudjellal l'assurait dans les colonnes de La Provence en 2020 lors de sa tentative de rachat du club marseillais auprès de Frank McCourt avec Mohamed Ayachi Ajroudi. « Il faut essayer de le convaincre qu'on n'est pas des méchants, qu'on a de bonnes intentions, qu'on peut, peut-être, être plus fort ensemble, qu'on peut donner du bonheur et faire de grandes choses pour la ville (...) Ca va se faire, je sais qu'on va y arriver ».