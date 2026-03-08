Formule 1 : Changement pour Verstappen, des discussions révélées «autour d’un verre»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une nouvelle saison de Formule 1 débute dans la nuit de samedi à dimanche (5h, heure française) en Australie. Après son crash dès le premier tour des qualifications à Melbourne, Max Verstappen partira de la voie des stands au volant de sa monoplace Red Bull, qui a connu des modifications, et pas seulement au niveau du moteur.

Cela n’a pas échappé aux fans de Formule 1 et de Max Verstappen : un nouveau numéro figure sur la monoplace du Néerlandais. Après avoir troqué son n°33 pour le n°1 durant son règne de champion du monde, la star de Red Bull va désormais avoir le 3, précédemment utilisé par Daniel Ricciardo, qui a donné son accord à son ancien coéquipier.

« On a eu une bonne discussion autour d’un verre… » « Pour moi, mon numéro préféré a toujours été le numéro 3, a révélé Max Verstappen à Viaplay, avant le début de la nouvelle saison en Australie. Je ne pouvais tout simplement pas le prendre à l’époque à cause de Daniel. À Austin, on a eu une bonne discussion autour d’un verre pour savoir si je pouvais reprendre le numéro 3. J’ai une très bonne relation avec Daniel, et il a été très heureux de me le céder, heureusement. Je lui en suis donc très reconnaissant. »