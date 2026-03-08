Formule 1 : Changement pour Verstappen, des discussions révélées «autour d’un verre»

Une nouvelle saison de Formule 1 débute dans la nuit de samedi à dimanche (5h, heure française) en Australie. Après son crash dès le premier tour des qualifications à Melbourne, Max Verstappen partira de la voie des stands au volant de sa monoplace Red Bull, qui a connu des modifications, et pas seulement au niveau du moteur.
Cela n’a pas échappé aux fans de Formule 1 et de Max Verstappen : un nouveau numéro figure sur la monoplace du Néerlandais. Après avoir troqué son n°33 pour le n°1 durant son règne de champion du monde, la star de Red Bull va désormais avoir le 3, précédemment utilisé par Daniel Ricciardo, qui a donné son accord à son ancien coéquipier.
« On a eu une bonne discussion autour d’un verre… »
« Pour moi, mon numéro préféré a toujours été le numéro 3, a révélé Max Verstappen à Viaplay, avant le début de la nouvelle saison en Australie. Je ne pouvais tout simplement pas le prendre à l’époque à cause de Daniel. À Austin, on a eu une bonne discussion autour d’un verre pour savoir si je pouvais reprendre le numéro 3. J’ai une très bonne relation avec Daniel, et il a été très heureux de me le céder, heureusement. Je lui en suis donc très reconnaissant. »
« La FIA devait voter »
Mais après avoir demandé l’autorisation à Daniel Ricciardo, Max Verstappen a également dû obtenir l'aval de la FIA. « En théorie, ce n’était pas possible, a précisé Raymond Vermeulen, le manager de l’ancien champion du monde, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto. Nous avons fait un peu de travail en coulisses pour voir si nous pouvions récupérer le numéro. Il faut être absent pendant deux ans. Techniquement, Daniel n’était absent que depuis un an et demi. Mais il a été très favorable à l’idée que Max puisse avoir le numéro. La FIA devait voter. Et au final, Laurent Mekies a fait en sorte que nous puissions récupérer ce numéro. C’est donc, en quelque sorte, le numéro préféré de Max depuis ses débuts, et il est maintenant de retour avec lui. »