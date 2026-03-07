Verstappen n’a plus «aucun plaisir» en Formule 1 : L'annonce qui ne va pas rassurer Red Bull...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour le premier Grand Prix de la saison en Australie, Max Verstappen s’élancera depuis la voie des stands après son gros accident lors de la première partie des qualifications. Plus de peur que de mal pour le Néerlandais de Red Bull, qui semble pourtant atteint sur le plan mental.

Cette nouvelle saison de Formule 1 débute mal pour Max Verstappen, qui a été victime d'une sortie de piste dès la première session des qualifications ce samedi, à la veille du Grand Prix d’Australie. « Tout va bien, a ensuite rassuré la star de Red Bull. J'ai dû passer des radios pour vérifier si mes mains allaient bien, mais il n'y a rien de cassé. Je vais partir du fond de la grille et je vais essayer de remonter dans la hiérarchie. Ce n'est pas idéal de partir de si loin mais je peux viser une 6e ou une 7e place, même si je ne sais pas si c'est facile ou pas de dépasser avec ces voitures. »

« Je ne prends plus aucun plaisir du tout » Déjà critique envers les nouvelles monoplaces introduites cette année en Formule 1, Max Verstappen ne risque pas de changer d’avis dans l’immédiat, lui qui s’est dit déjà « vidé » sur le plan mental. « Je ne prends plus aucun plaisir, qu’importe ma place, a réagi le Néerlandais auprès des médias locaux, dans des propos relayés par RMC. Je ne prends plus aucun plaisir du tout. Je suis complètement vidé sur le plan émotionnel et physique ».