Mercato - PSG : Le transfert d’une star tombe à l’eau... à cause de Canal+ !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a pris l’habitude de recruter des stars, même si c’est moins le cas depuis que Luis Enrique a débarqué à Paris. Mais bien avant cela, le club de la capitale aurait pu mettre la main sur un joueur très connu. L’opération était clairement envisagée, mais elle n’a finalement pas abouti à cause de Canal+. Explications.

Il y a quelques saisons, le PSG effrayait l’Europe entière. Il faut dire que l’équipe du club de la capitale faisait très peur et surtout son attaque. Paris pouvait notamment aligner un trio offensif composé de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi. Toutefois, l’association des trois stars n’a pas fait le bonheur du champion de France qui n’a jamais réussi à mettre la main sur la C1 grâce à eux.

Le PSG a raté une immense star à cause de Canal+ Le fait de recruter des stars n’est pas récent pour le PSG. Depuis des années, le club de la capitale a l’habitude de ce genre de transferts. En 1997, Paris était déjà tout proche de recruter l’un des plus grands joueurs de l’histoire, mais c’était alors Canal+ qui avait mis fin aux rêves parisiens, comme l’a révélé Michel Denisot dans le livre "La folle histoire du PSG". « Canal avait les moyens de s'offrir Ronaldo, s'il en avait eu la volonté stratégique. J'étais allé voir Pierre Lescure, mais c'était trop cher. Il y avait une volonté de Canal de ne pas passer un cap en termes de transferts, de ne pas écraser les autres clubs, par respect de l'abonné de la chaîne qui vivait à Montpellier, à Marseille... Pierre ne voulait pas qu'il y ait une espèce de position dominante de club de Canal par rapport aux autres. »