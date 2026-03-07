«On a entendu : "Pam, pam, pam... !"» : Une bagarre éclate dans le vestiaire de l’OM, ce témoin raconte !

Dernièrement, le climat est assez tendu à l’OM. Le club phocéen traverse une crise avec les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria et les supporters commencent à s’agacer des résultats de l’équipe. Toutefois, ce n’est pas la première fois que Marseille traverse des secousses et parfois c’est même allé jusqu’à la bagarre.
La fin de saison de l’OM n’est pas celle espérée par les supporters quelques mois plus tôt. En effet, nombre d’entre eux pensaient que le club phocéen allait batailler pour la première place en Ligue 1, mais pourquoi pas également remporter la Coupe de France et aller très loin en Ligue des champions. Au final, Marseille a été éliminé des deux compétitions et est déjà distancé en championnat.
De Zerbi et Longoria sont partis
L’OM ne vit pas une très bonne saison d’un point de vue performance, mais cela est à mettre en relation avec la crise qui est traversée dernièrement. À cause des mauvais résultats, Roberto De Zerbi a décidé de s’en aller il y a quelques semaines alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2027. Quelques temps plus tard, l’Italien a été imité par Pablo Longoria, qui a quitté son poste de président.
« L'un est sorti avec un œuf, l'autre avec un coquard »
La situation est donc tendue à l’OM et elle l’était déjà en début de saison avec la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot qui avait conduit au départ des deux hommes. Ce n’est pas une première car il y a un peu plus de 25 ans, il y avait déjà eu pareille embrouille entre deux joueurs marseillais, comme l’avait révélé le gardien Steeve Elana à L’Équipe en 2025. « Celle qui m'a le plus marqué (de bagarre), c'est à l'OM. Je m'entraînais avec les pros (2000) et, dans un jeu réduit, Cyrille Pouget et Fred Brando ont commencé à se chauffer, alors qu'ils étaient dans la même équipe. Ils se sont donné rendez-vous au vestiaire. Je pensais qu'ils allaient discuter. Ils sont allés dans le bureau du doc et on a entendu : « Pam, pam, pam... ! » L'un est sorti avec un œuf, l'autre avec un coquard. »