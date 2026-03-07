«On a entendu : "Pam, pam, pam... !"» : Une bagarre éclate dans le vestiaire de l’OM, ce témoin raconte !

Alexis Brunet

Dernièrement, le climat est assez tendu à l’OM. Le club phocéen traverse une crise avec les départs de Roberto De Zerbi et de Pablo Longoria et les supporters commencent à s’agacer des résultats de l’équipe. Toutefois, ce n’est pas la première fois que Marseille traverse des secousses et parfois c’est même allé jusqu’à la bagarre.

La fin de saison de l’OM n’est pas celle espérée par les supporters quelques mois plus tôt. En effet, nombre d’entre eux pensaient que le club phocéen allait batailler pour la première place en Ligue 1, mais pourquoi pas également remporter la Coupe de France et aller très loin en Ligue des champions. Au final, Marseille a été éliminé des deux compétitions et est déjà distancé en championnat.

«Mais arrête s’il te plait !» : Un joueur de l'OM a fait craquer Christophe Dugarry ! https://t.co/djeGZO0cXg — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

De Zerbi et Longoria sont partis L’OM ne vit pas une très bonne saison d’un point de vue performance, mais cela est à mettre en relation avec la crise qui est traversée dernièrement. À cause des mauvais résultats, Roberto De Zerbi a décidé de s’en aller il y a quelques semaines alors qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2027. Quelques temps plus tard, l’Italien a été imité par Pablo Longoria, qui a quitté son poste de président.