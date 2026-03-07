«Ça ne se passait pas très bien» pour Kylian Mbappé, l'appel qui lui a remonté le moral !

Amadou Diawara

Lors de ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé était en grande difficulté. En effet, l'attaquant de 27 ans ne parvenait pas à évoluer à son meilleur niveau durant ses premiers mois à la Maison-Blanche. Pour que l'international français aille mieux après son départ du PSG, l'un de ses proches prenait l'habitude l'appeler.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le club de ses rêves. Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, l'international français a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, il y a près d'un an et demi. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe le 10 septembre 2025, Ethan Mbappé est revenu sur la mauvaise passe de Kylian Mbappé lors de ses débuts à la Maison-Blanche.

«On essayait de s'appeler» « Quand, au tout début, à Madrid, ça ne se passait pas très bien, on essayait de s'appeler. Et ça lui faisait du bien. Il venait d'arriver dans son club de rêve, au Real Madrid, et il était dans un creux, donc on était là pour lui. Et moi, quand j'étais blessé la saison dernière par exemple, ou dans le dur, ça me faisait du bien de l'appeler. Ça peut durer longtemps, nos appels, comme aller très vite. Parfois, ça monte à deux, trois heures. Ça dépend des sujets. Ça tourne très souvent autour du foot, comme on est des passionnés... », a confié Ethan Mbappé, avant de poursuivre.