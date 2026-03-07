«Je ne crois pas que c’était prévu» : Le PSG boucle un transfert, et ça surprend Daniel Riolo !

Vendredi soir, le PSG avait l’honneur d’ouvrir la 25ème journée de Ligue 1 avec la réception de l’AS Monaco, neuf jours après le barrage retour entre les deux équipes. Lors de cette rencontre, la présence d’un joueur recruté par le club de la capitale a étonné Daniel Riolo. L’éditorialiste estime que cela n’était pas vraiment prévu. Explications.
C’est ce qui s’appelle ne pas se mettre en confiance. Alors que mercredi soir le PSG reçoit Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique accueillaient d’abord l’AS Monaco vendredi soir. Une rencontre idéale pour préparer la réception des Blues, mais malheureusement le champion de France s’est incliné sur le score de trois buts à un. Les Parisiens semblent avoir de gros problèmes défensifs, eux qui ont concédé 10 buts lors de leurs six dernières rencontres.
Dro Fernandez était titulaire
Comme face au Havre six jours plus tôt, Dro Fernandez était titulaire contre Monaco. Aligné au milieu de terrain avec Vitinha et Warren Zaïre-Emery, l’Espagnol ne s’est pas montré à son avantage. Encore trop juste du point de vue physique, le milieu offensif recruté cet hiver par le PSG contre un chèque d’environ 8M€ a perdu trop de ballons et il n’a pas réussi à se montrer dangereux. Il a laissé sa place à Kang-in Lee à l’heure de jeu.
« On le voit tous qu’il a du mal »
À seulement 18 ans, Dro Fernandez est donc titulaire au PSG et cela questionne Daniel Riolo. Dans l’After Foot, l’éditorialiste de RMC a affirmé que c’était un problème d’aligner d’entrée le milieu offensif et que ce dernier doit continuer sa progression tranquillement. « Dro est venu car c’est un prospect. Moi, je ne pensais pas le voir aussi vite dans l’équipe. En plus n’oublie pas que c’est le même agent que Luis Enrique, donc il y a des liens faciles qui sont faits. Il le prend normalement pour le garder à long terme et le faire progresser, l’anomalie, c’est qu’il soit déjà titulaire. Je ne crois pas que c’était prévu. On le voit tous qu’il a du mal, que physiquement il est faible dans les contacts, que c’est un gars dont on attend une progression x2 limite. Le problème, c’est qu’il soit titulaire. »