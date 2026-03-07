Antoine Dupont méconnaissable avec le XV de France : Une explication tombe… et il réagit immédiatement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Voir Antoine Dupont à ce niveau est assez rare pour être souligné. À l'instar de ses partenaires, le capitaine du XV de France est passé à côté de son match face à l’Écosse (40-50) ce samedi après-midi, défaite qui prive les Bleus du Grand Chelem. Après la partie, le capitaine a pris la parole, assumant sa prestation décevante sans se chercher d'excuse.

Il n’y aura pas de Grand Chelem cette année pour le XV de France. Après leur départ canon dans ce Tournoi des Six Nations, avec trois victoires et le maximum de points récoltés (15), les hommes de Fabien Galthié ont sombré en Écosse (50-40), un score qui ne reflète pas la domination du XV du Charbon durant le match. À l’image de ses partenaires, et fait assez rare pour être souligné, Antoine Dupont est passé à côté de son sujet, lui qui n’était pas en pleine possession de ses moyens avant la rencontre.

🏉 #GreatnessM6N | 💥 5E ESSAI POUR L'ECOSSE !



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Antoine Dupont envoie sa passe dans les bras de Steyn qui file dans l'en-but ! 33-14, les Bleus sont dépassés !#ECOFRA pic.twitter.com/tmfEEQMDCt — francetvsport (@francetvsport) March 7, 2026

« Je n'ai pas eu de souci physique » Comme l’a expliqué L’Équipe, Antoine Dupont était malade en début de semaine, de quoi lui faire manquer un entraînement avec ses coéquipiers. Voilà qui pourrait alors expliquer sa méforme, mais le capitaine des Bleus a assuré que sa prestation ratée ne venait pas de là. « Je n'ai pas eu de souci physique sur le match. C'est vrai que j'ai fait des erreurs qui nous coûtent cher évidemment, ça reste des faits de jeu mais c'est sûr que la performance n'est pas là. Ça ne fera pas avancer le débat de discuter des performances individuelles », a expliqué Antoine Dupont, rapporté par le quotidien sportif.