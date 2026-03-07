XV de France : La polémique inattendue à l'étranger, «c’est la première fois que ça arrive»

Axel Cornic

Le XV de France s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de l’année, avec le choc face à l’Ecosse sur la pelouse de Murrayfield. Car avec une victoire bonifiée, Fabien Gathié et ses hommes pourraient remporter le Tournoi des 6 Nations avant même la dernière journée, avec un Grand Chelem à aller chercher dans une semaine face à l’Angleterre. Mais l’avant-match, a surtout été marqué par une polémique assez surprenante...

Trois victoires bonifiées en trois journées, c’est l’exploit réalisé par le XV de France depuis le début du 6 Nations 2026. Mais il en fait encore une dernière pour que l’histoire soit vraiment belle ! Car dès ce samedi, les Bleus peuvent remporter la compétition pour la deuxième fois consécutive, après l’avoir déjà fait en 2025.

« Il faut savoir que c’est, pour moi, le plus petit vestiaire au monde » Avant le choc face à l’Ecosse, on a toutefois très peu parlé de rugby... mais plutôt de vestiaires. Et c’est Fabien Galthié qui a lancé les hostilités, avec un tacle assez inattendu. « Il faut savoir que c’est, pour moi, le plus petit vestiaire au monde. C’est-à-dire qu’on se change dans les couloirs » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « Ils nous obligent à nous changer dans les couloirs. On a beau demander régulièrement s’ils peuvent nous donner la pièce d’à côté, qui est disponible et qui est normalement l’autre partie du vestiaire. Eh bien, on ne l’a pas ».