XV de France : La polémique inattendue à l'étranger, «c’est la première fois que ça arrive»

Le XV de France s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de l’année, avec le choc face à l’Ecosse sur la pelouse de Murrayfield. Car avec une victoire bonifiée, Fabien Gathié et ses hommes pourraient remporter le Tournoi des 6 Nations avant même la dernière journée, avec un Grand Chelem à aller chercher dans une semaine face à l’Angleterre. Mais l’avant-match, a surtout été marqué par une polémique assez surprenante...
Trois victoires bonifiées en trois journées, c’est l’exploit réalisé par le XV de France depuis le début du 6 Nations 2026. Mais il en fait encore une dernière pour que l’histoire soit vraiment belle ! Car dès ce samedi, les Bleus peuvent remporter la compétition pour la deuxième fois consécutive, après l’avoir déjà fait en 2025.
« Il faut savoir que c’est, pour moi, le plus petit vestiaire au monde »
Avant le choc face à l’Ecosse, on a toutefois très peu parlé de rugby... mais plutôt de vestiaires. Et c’est Fabien Galthié qui a lancé les hostilités, avec un tacle assez inattendu. « Il faut savoir que c’est, pour moi, le plus petit vestiaire au monde. C’est-à-dire qu’on se change dans les couloirs » a expliqué le sélectionneur du XV de France. « Ils nous obligent à nous changer dans les couloirs. On a beau demander régulièrement s’ils peuvent nous donner la pièce d’à côté, qui est disponible et qui est normalement l’autre partie du vestiaire. Eh bien, on ne l’a pas ».
« Je crois que c’est la première fois que des adversaires se plaignent du vestiaire visiteur publiquement »
La réponse n’a pas tardé à arriver, ce qui fait un peu monter la pression avant le début du match de ce samedi. « J’ai été dans beaucoup de vestiaires. Je ne vais pas les nommer mais on sait lesquels sont petits. Et ça ne dérange pas vraiment les joueurs » a déclaré en conférence de presse le sélectionneur écossais, Gregor Townsend. « Je crois que c’est la première fois que des adversaires se plaignent du vestiaire visiteur publiquement. C’est le vestiaire qu’utilise Édimbourg chaque semaine. C’est un vestiaire que toutes les équipes adverses ont utilisé ces 20 dernières années. Si ça donne le ton, c’est intéressant (…) Apparemment, les médias ont plus de pouvoir que l’équipe de France ».