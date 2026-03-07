Il dévoile le nom d'une «légende absolue» du XV de France... et ce n'est pas Antoine Dupont !

Axel Cornic

Dans seulement quelques heures, le XV de France pourrait remporter le Tournoi des 6 Nations avant même la dernière journée et la réception de l’Angleterre au Stade de France. Pour cela, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront remporter une nouvelle victoire bonifiée contre le XV du Chardon et écrire leur propre histoire.

En début d’année 2026, les doutes étaient nombreux autour du XV de France. Absences de cadres, résultats décevants... peut de personnes étaient prêtes à parier sur les Bleus. Mais tout a changé en quelques semaines, puisque non seulement la France a redoré son blason, mais est peut-être sur le point de reprendre sa place de meilleure équipe de l’hémisphère nord.

Hogg fan de Rougerie Le retour d’Antoine Dupont a évidemment joué un grand rôle dans cette métamorphose tricolore. Revenu après presque un an d’absence, le capitaine du XV de France n’a rien perdu de son immense talent. Mais du côté de l’Ecosse, il y a d’autre tricolores qui semblent avoir marqué les esprits ! Interrogé sur les meilleurs Français qu’il a affronté, Stuart Hogg a en effet livré un nom surprenant... avec celui d’Aurélien Rougerie. « C’est juste une légende absolue de ce sport. Quand Clermont était à son apogée, il était omniprésent, il était le capitaine de l’équipe. Il a aussi joué dans une très grande équipe de France » a expliqué l’ancien arrière du XV du Chardon, pour Actu Rugby.