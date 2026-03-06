«Ça ne va pas là, il faut arrêter» : Thomas Ramos va recevoir un sacré message de son entourage !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au sein de la génération Antoine Dupont, Thomas Ramos s'est imposé comme une valeur sûre avec le XV de France, mais également le Stade Toulousain. Mais du haut de ses 30 ans, l'arrière des Bleus pourrait bien rapidement réfléchir à sa retraits. Et son entourage n'hésitera pas à le prévenir.

Contre l'Ecosse samedi, Thomas Ramos va enchaîner une 19e titularisation de suite avec le XV de France dans le Tournoi des VI Nations. Preuve de l'importance prise par l'arrière du Stade toulousain aux yeux de Fabien Galthié. Meilleur marqueur de l'histoire des Bleus, Thomas Ramos, qui vient de célébrer sa 50e sélection, a également conscience que du haut de ses 30 ans, il ne lui reste plus que quelques années au très haut niveau. Et il promet d'ailleurs qu'il peut compter sur son entourage pour éviter de faire la saison de trop.

🇫🇷 L’essai de Thomas Ramos contre l’Italie est élu Essai de la Journée 🏉#GreatnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/rNFr0pUduF — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) February 26, 2026

Thomas Ramos est lucide sur sa future retraite « Jusqu'à l'âge où je mettrai encore un pied devant l'autre sans faire la saison de trop. Je compte beaucoup sur mon entourage. Il est assez lucide pour me dire un jour : Écoute Thomas, ça ne va pas là, il faut arrêter. Je pense l'être aussi pour savoir à quel moment ce sera le bon moment pour arrêter. Il y a quelques années je me disais que ma fin de carrière était encore lointaine. Au mois de juillet, je vais avoir 31 ans. Donc on s'en rapproche. Dans deux ou trois ans, je devrai me poser les bonnes questions. Je pense que je commencerai à me sentir vieux pour jouer au rugby », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'évoquer une possible reconversion au poste d'entraîneur.