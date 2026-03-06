«Ça ne va pas là, il faut arrêter» : Thomas Ramos va recevoir un sacré message de son entourage !

Au sein de la génération Antoine Dupont, Thomas Ramos s'est imposé comme une valeur sûre avec le XV de France, mais également le Stade Toulousain. Mais du haut de ses 30 ans, l'arrière des Bleus pourrait bien rapidement réfléchir à sa retraits. Et son entourage n'hésitera pas à le prévenir.
Contre l'Ecosse samedi, Thomas Ramos va enchaîner une 19e titularisation de suite avec le XV de France dans le Tournoi des VI Nations. Preuve de l'importance prise par l'arrière du Stade toulousain aux yeux de Fabien Galthié. Meilleur marqueur de l'histoire des Bleus, Thomas Ramos, qui vient de célébrer sa 50e sélection, a également conscience que du haut de ses 30 ans, il ne lui reste plus que quelques années au très haut niveau. Et il promet d'ailleurs qu'il peut compter sur son entourage pour éviter de faire la saison de trop.
Thomas Ramos est lucide sur sa future retraite
« Jusqu'à l'âge où je mettrai encore un pied devant l'autre sans faire la saison de trop. Je compte beaucoup sur mon entourage. Il est assez lucide pour me dire un jour : Écoute Thomas, ça ne va pas là, il faut arrêter. Je pense l'être aussi pour savoir à quel moment ce sera le bon moment pour arrêter. Il y a quelques années je me disais que ma fin de carrière était encore lointaine. Au mois de juillet, je vais avoir 31 ans. Donc on s'en rapproche. Dans deux ou trois ans, je devrai me poser les bonnes questions. Je pense que je commencerai à me sentir vieux pour jouer au rugby », confie-t-il dans une interview accordée à L'EQUIPE, avant d'évoquer une possible reconversion au poste d'entraîneur.
«Dans deux ou trois ans, je devrai me poser les bonnes questions»
« Tout le monde me pose forcément cette question. Quand mon manager de club annonce que je le serai, ça fait du bruit (Ugo Mola avait déclaré en 2023 : "Thomas c'est le coach du terrain, un garçon brillant qui pourrait prendre ma place et je pense qu'il la prendra dans pas longtemps"). Il me reste quelques années à jouer au rugby, à profiter de ce que j'aime faire depuis que je suis gosse. En revanche, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais. Mais ça fait dix ans que je fais ça tous les week-ends et j'ai une vie de famille. On verra », ajoute Thomas Ramos.