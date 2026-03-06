Une star du XV de France sur Canal+ à la surprise générale : «Je n'aurais jamais cru le faire»

Depuis quelques années, la génération Antoine Dupont a pris le pouvoir au sein du XV de France, et cela donne une nouvelle visibilité au rugby tricolore. Canal+, diffuseur du Top14, est d'ailleurs très impliqué et a récemment consacré un documentaire sur l'un des joueurs majeurs des Bleus. Et ce dernier n'en revient toujours pas.
Bien que dans l'ombre de certains grands noms du XV de France tels qu'Antoine Dupont, Romain Ntamack, Matthieu Jalibert voire Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos n'en reste pas moins un élément indispensable de Fabien Galthié. Du haut de ses 50 sélections en Bleus, l'arrière du Stade Toulousain est également devenu le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, en devenant même le premier à dépasser les 500 points. De quoi lui offrir un statu différent.
Thomas Ramos évoque son nouveau statut
C'est d'ailleurs ce qui a poussé Canal+ à lui proposer à un documentaire qui a été diffusé le 9 novembre dernier. Intitulé « Thomas Ramos, point par point », ce documentaire met en lumière la carrière pas toujours linéaire du numéro 15 du Stade Toulousain qui est probablement à son apogée aujourd'hui. D'un naturel réservé, Thomas Ramos reconnaît toutefois qu'il fut très surpris de la proposition de Canal+ de consacrer un documentaire à sa carrière, au point qu'il n'aurait jamais pensé le faire. Mais il a pris une nouvelle dimension, et il en a conscience.
«Je me suis récemment ouvert dans un documentaire»
« Manu Urdampilleta, un des analystes vidéo, me disait que ça lui manquait qu'il n'y ait pas d'interviews sur moi... Il va être content quand il va lire la vôtre. Il faut savoir doser un peu ses prises de parole et les moments où on parle un peu trop. C'est bien de se faire un peu oublier et juste de se concentrer sur le terrain. Plus on parle de toi, plus tu es attendu, plus tes adversaires t'analysent en profondeur. Je me suis récemment ouvert dans un documentaire (sur Canal+), chose que jamais je n'aurais cru faire. Mais je l'ai fait parce que je me sentais un peu plus légitime à 30 ans qu'il y a quelques années. Je sais aussi très bien que ça peut arriver de passer à côté d'un match », confie Thomas Ramos dans une interview accrodée à L'EQUIPE.