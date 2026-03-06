Une star du XV de France sur Canal+ à la surprise générale : «Je n'aurais jamais cru le faire»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques années, la génération Antoine Dupont a pris le pouvoir au sein du XV de France, et cela donne une nouvelle visibilité au rugby tricolore. Canal+, diffuseur du Top14, est d'ailleurs très impliqué et a récemment consacré un documentaire sur l'un des joueurs majeurs des Bleus. Et ce dernier n'en revient toujours pas.

Bien que dans l'ombre de certains grands noms du XV de France tels qu'Antoine Dupont, Romain Ntamack, Matthieu Jalibert voire Louis Bielle-Biarrey, Thomas Ramos n'en reste pas moins un élément indispensable de Fabien Galthié. Du haut de ses 50 sélections en Bleus, l'arrière du Stade Toulousain est également devenu le meilleur marqueur de l'histoire du XV de France, en devenant même le premier à dépasser les 500 points. De quoi lui offrir un statu différent.

Thomas Ramos nous dévoile sa technique de frappe face aux perches 🙌



Découvrez le documentaire « Thomas Ramos – point par point » ce dimanche 9 novembre à 21h00 sur CANAL+ 🤩 pic.twitter.com/lBXmCMBNzW — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 1, 2025

Thomas Ramos évoque son nouveau statut C'est d'ailleurs ce qui a poussé Canal+ à lui proposer à un documentaire qui a été diffusé le 9 novembre dernier. Intitulé « Thomas Ramos, point par point », ce documentaire met en lumière la carrière pas toujours linéaire du numéro 15 du Stade Toulousain qui est probablement à son apogée aujourd'hui. D'un naturel réservé, Thomas Ramos reconnaît toutefois qu'il fut très surpris de la proposition de Canal+ de consacrer un documentaire à sa carrière, au point qu'il n'aurait jamais pensé le faire. Mais il a pris une nouvelle dimension, et il en a conscience.