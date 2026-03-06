Le nouveau défi d’un joueur du PSG qui va beaucoup plaire à Luis Enrique

Alexis Brunet

La fin de saison du PSG s’annonce particulièrement palpitante. Le club de la capitale n’a pour le moment que quatre points d’avance en championnat sur le RC Lens qu’il affrontera le 12 avril prochain et les huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea pointent le bout de leur nez (11 et 17 mars). En parallèle de cela, un joueur de Luis Enrique s’est fixé un gros défi qui devrait plaire à l’entraîneur parisien.

Après la victoire face à l’Inter Milan la saison dernière (5-0), le PSG réussira-t-il à remporter de nouveau la Ligue des champions cette année ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas les Parisiens devront d’abord venir à bout de Chelsea pour espérer pouvoir continuer à rêver. Les deux équipes vont se rencontrer lors des huitièmes de finale avec un match aller le 11 mars au Parc des princes et le retour à Stamford Bridge le 17 mars.

Mercato - PSG : «Je ne bouge pas», un joueur a pris sa décision pour son transfert ! https://t.co/zeYLSTVXhq — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

Un choc décisif face au RC Lens En plus de la Ligue des champions, le PSG doit également gérer le championnat et il est loin d’avoir une avance très confortable. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi n’ont que quatre points de plus que le RC Lens et ils se rendront d’ailleurs sur la pelouse du club du nord de la France le 12 avril prochain pour un choc qui pourrait bien être décisif.