Mercato - OM : Un joueur du PSG contacté, une autre offre est préférée (et il n’a pas hésité)

Malgré la rivalité qui oppose le PSG et l’OM depuis quelques années maintenant, certains joueurs n’ont pas hésité à évoluer pour les deux clubs. La formation olympienne avait notamment tenté sa chance avec un attaquant parisien il y a quelques années. Mais ce dernier a préféré opter pour une autre destination sans la moindre hésitation.

Depuis de très nombreuses années maintenant, l’OM et le PSG se livrent une intense rivalité. Mais cela n’a pas empêché certains joueurs d’évoluer pour les deux clubs. Gabriel Heinze, Hatem Ben Arfa, Fabrice Fiorèse, Lassana Diarra, Peguy Luyindula... La liste est assez longue, et elle aurait pu compter un certain Amara Simba. Mais ce dernier a finalement privilégié une autre destination pour poursuivre sa carrière après son départ du PSG.

«Marseille m’a appelé. Tapie laisse deux messages» « J’ai une bonne histoire concernant mon arrivée à Monaco. J’étais en fin de contrat à Paris et j’aurais dû aller à Bordeaux. Il y avait eu de bonnes discussions. Zizou était là-bas (il l’a vu débuter à Cannes lors de son prêt en 1991) et il voulait que je vienne. Courbis était là-bas aussi mais le club n’a pas lâché l’argent qu’il fallait. Cela s’est joué à quelques centimes près sur le salaire. Comme ça traînait, Marseille m’a appelé. Tapie laisse deux messages » a ainsi raconté Amara Simba pour Nice Matin.