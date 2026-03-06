Mercato - OM : Mason Greenwood transféré, sa prochaine destination déjà connue ?

Alors que l’OM a été éliminé en quarts de finale de la Coupe de France mercredi face à Toulouse, l’attitude de Mason Greenwood a interpellé, lui qui est resté à l’écart de ses coéquipiers pendant la séance de tirs au but. Peut-être un signe révélateur des intentions de l’Anglais pour son avenir, lui dont le départ l’été prochain serait une vraie possibilité.
Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), Habib Beye a déjà échoué dans une des deux missions qui lui ont été confiées au moment de son arrivée : terminer sur le podium et ramener un trophée qui manque à l’OM depuis 2012. Après avoir mené deux fois au score, les Olympiens se sont finalement inclinés aux tirs au but, séance au cours de laquelle l’attitude de Mason Greenwood a été particulièrement remarquée.
Quel avenir pour Greenwood à l’OM ?
En effet, l’Anglais s’est mis en marge du reste du groupe qui était alors rassemblé dans le rond central. Une fois le dernier penalty de Toulouse transformé, il s’est empressé de retourner au vestiaire. Comme le rappelle L’Équipe, Mason Greenwood avait une relation particulière avec Roberto De Zerbi, dont il était proche même si le technicien italien l’a parfois tancé publiquement. Ce dernier n’est plus là désormais et l’attaquant âgé de 24 ans pourrait lui aussi ne pas faire long feu à l’OM.
Un départ vers le Golfe est une possibilité
En raison de ses problèmes extrasportifs et des accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, plusieurs pistes se sont fermées pour Mason Greenwood, notamment la possibilité d’un retour en Angleterre. Selon L’Équipe, un départ pour le Golfe serait en revanche une vraie possibilité, lui qui a déjà été annoncé dans le viseur de l’Arabie Saoudite par le passé. Au mois de janvier dernier, Pablo Longoria avait ouvert la porte pour voir Greenwood rester à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, au-delà de cette saison, mais le dirigeant espagnol n’est désormais plus là et l'avenir du reste de la direction sportive, à commencer par Medhi Benatia qui devrait partir une fois la saison terminée, est également très flou.