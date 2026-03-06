Mercato - OM : Mason Greenwood transféré, sa prochaine destination déjà connue ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a été éliminé en quarts de finale de la Coupe de France mercredi face à Toulouse, l’attitude de Mason Greenwood a interpellé, lui qui est resté à l’écart de ses coéquipiers pendant la séance de tirs au but. Peut-être un signe révélateur des intentions de l’Anglais pour son avenir, lui dont le départ l’été prochain serait une vraie possibilité.

Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), Habib Beye a déjà échoué dans une des deux missions qui lui ont été confiées au moment de son arrivée : terminer sur le podium et ramener un trophée qui manque à l’OM depuis 2012. Après avoir mené deux fois au score, les Olympiens se sont finalement inclinés aux tirs au but, séance au cours de laquelle l’attitude de Mason Greenwood a été particulièrement remarquée.

Quel avenir pour Greenwood à l’OM ? En effet, l’Anglais s’est mis en marge du reste du groupe qui était alors rassemblé dans le rond central. Une fois le dernier penalty de Toulouse transformé, il s’est empressé de retourner au vestiaire. Comme le rappelle L’Équipe, Mason Greenwood avait une relation particulière avec Roberto De Zerbi, dont il était proche même si le technicien italien l’a parfois tancé publiquement. Ce dernier n’est plus là désormais et l’attaquant âgé de 24 ans pourrait lui aussi ne pas faire long feu à l’OM.