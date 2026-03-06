«Je le vis comme une trahison» : Une discussion privée fuite sur RMC, un ancien joueur de l’OM est «dégoûté»

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, un ancien joueur de l’OM était invité sur RMC et il était alors revenu sur son passage à Marseille. Lors de cet entretien, une séquence censée être hors antenne avait été diffusée et elle avait mis ce dernier dans l’embarras. Une polémique était née et le joueur avait alors dû faire une vidéo pour s’excuser.

L’OM est l’un des clubs les plus importants de France et forcément certains joueurs rêvent d’y évoluer. Marseille a toutefois ses défauts et la pression y est souvent très grande, ainsi que la passion et l’attente des supporters. Cela n’est parfois pas facile à gérer pour certains, comme l’avait révélé un ancien attaquant marseillais il y a quelques années.

Florian Thauvin très ému après avoir affronté son ancien club : l’OM. 🥹



🎥 (@ligue1plus) pic.twitter.com/pnJFVK1V9r — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 25, 2025

« Je ne peux pas le dire à l’antenne... » En 2022, Florian Thauvin était l’invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’attaquant était revenu sur son passage à l’OM et notamment les raisons de son départ. Des propos tenus hors antenne avaient été malheureusement gardés au montage, ce qui avait déclenché la polémique. « Je n’ai pas pu en parler pendant l’interview, mais rien que pour mon fils. Aujourd’hui il a 2 ans, il parle français avec nous, espagnol avec la nounou, et il va à l’école à l’American School. C’est un truc de fou ! » Présent en plateau, le journaliste Jean-Louis Tourre avait alors lancé au champion du monde. « Mais en vrai, tu ne t’imaginais pas l’élever à Marseille, non ? Au milieu des dingos. » Le joueur qui évoluait à cette époque aux Tigres s’était alors confié, n’imaginant pas un instant que ses propos allaient être rendus publics. « Je suis honnête, ça, je ne peux pas le dire à l’antenne, mais c’est vrai que quand j’ai eu l’offre de prolongation de l’OM, et ils m’ont fait un contrat de fou, je me suis dit : "Mon fils, il a 2 ans, c’est pas possible qu’il aille à l’école à Marseille, comme ça." Et même moi et ma femme, on n’en pouvait plus. On était tous les jours dans l’appartement avec le petit, on ne pouvait pas sortir. »