Formule 1 - «Très très impressionnant» : Charles Leclerc annonce le nouveau favori pour le titre de champion du monde (et ça l'agace)

Après les essais hivernaux, durant lesquels plusieurs écuries ont pu cacher leur jeu, l'heure de vérité est enfin arrivée en Formule 1. En effet, les deux premières séances d'essais libres ont pu se dérouler à Melbourne, théâtre du premier Grand Prix de la saison, et Charles Leclerc y voit déjà plus clair sur la hiérarchie à venir.
Cette saison, la hiérarchie pourrait être totalement chamboulée en Formule 1 compte tenu de la nouvelle réglementation qui concerne à la fois les moteurs, mais également les châssis. Résultat, après les teste hivernaux, difficile de dégager une hiérarchie claire. Seule la première séance de qualification, qui aura lieu samedi matin à Melbourne permettra de lever les derniers doutes. Mais alors que les pilotes ont déjà bouclé les deux premières séances d'essais libres en Australie, Charles Leclerc a déjà une idée sur l'équipe à battre.
Charles Leclerc a trouvé le grand favori de la saison
Et bien que Ferrari paraisse en bonne forme, Charles Leclerc pense que la Scuderia est encore loin des Mercedes. « Je pense que Mercedes commence petit à petit à montrer davantage ce dont elle est capable, et lors des EL2, nous avons commencé à voir où nous sommes en retard par rapport à eux. Ils sont clairement très forts, notamment en rythme de course. Je ne sais pas quelle marge ils ont encore sur le rythme de qualifications, mais en termes de rythme de course, ils semblent très forts par rapport à nous », assure le Monégasque dans des propos rapportés par Motorsport.
«Mercedes a une longueur d'avance, suivie de Red Bull, McLaren et nous»
Malgré son meilleur temps lors de la première séance d'essais libres, Charles Leclerc estime donc que Mercedes devance la concurrence. Derrière, la hiérarchie semble plus difficile à définir puisque le Monégasque place Ferrari dans un groupe avec Red Bull et McLaren : « Leur rythme de course était très, très impressionnant. En termes de rythme de qualifications, là encore, il est difficile de savoir ce qu'ils ont encore dans le ventre. Oscar a réalisé un tour très impressionnant, mais je ne sais pas non plus ce qu'ils font entre les voitures, car ils testent peut-être différentes choses entre les voitures, Lando [Norris] étant assez loin derrière. Encore une fois, c'est la première course avec des voitures totalement nouvelles, donc il y a beaucoup d'interrogations, mais sur les relais longs, je dirais qu'on a une meilleure idée de ce qui se passe en termes de performances pour tout le monde jusqu'à présent ». Néanmoins, le coéquipier de Lewis Hamilton espère bien évidemment se tromper : « J'espère me tromper et que nous serons beaucoup plus rapides demain, mais pour l'instant, il semble que Mercedes ait une longueur d'avance, suivie de Red Bull, McLaren et nous ».
«J'espère me tromper»
Et bien qu'il ait pu observer la concurrence, Charles Leclerc veut se focaliser sur Ferrari et il a conscience qu'il reste encore beaucoup de travail, comme probablement pour toutes les équipes : « Je ne me concentre pas vraiment [sur Mercedes], nous avons beaucoup de choses à améliorer sur notre voiture. Lors des EL2, j'ai essayé quelque chose d'assez agressif qui n'a pas fonctionné, donc je reviendrai demain dans une fenêtre [de réglages] plus raisonnable et nous verrons comment ça se passe. Il reste encore du travail à faire. Comme je l'ai toujours dit, Melbourne et Shanghai sont probablement les deux circuits les plus difficiles de la saison pour moi, et j'ai toujours beaucoup de mal dessus, c'est donc un défi. Mais ça ne doit pas être une excuse, et en fait j'aime ce défi, et je vais travailler dur pour inverser la situation demain ». Pour savoir si le Monégasque a vu juste, il faudra désormais attendre la fin de la séance de qualifications et découvrir la premier grille de départ de la saison. Rendez-vous samedi matin à 6h.