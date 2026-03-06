Formule 1 - «Très très impressionnant» : Charles Leclerc annonce le nouveau favori pour le titre de champion du monde (et ça l'agace)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après les essais hivernaux, durant lesquels plusieurs écuries ont pu cacher leur jeu, l'heure de vérité est enfin arrivée en Formule 1. En effet, les deux premières séances d'essais libres ont pu se dérouler à Melbourne, théâtre du premier Grand Prix de la saison, et Charles Leclerc y voit déjà plus clair sur la hiérarchie à venir.

Cette saison, la hiérarchie pourrait être totalement chamboulée en Formule 1 compte tenu de la nouvelle réglementation qui concerne à la fois les moteurs, mais également les châssis. Résultat, après les teste hivernaux, difficile de dégager une hiérarchie claire. Seule la première séance de qualification, qui aura lieu samedi matin à Melbourne permettra de lever les derniers doutes. Mais alors que les pilotes ont déjà bouclé les deux premières séances d'essais libres en Australie, Charles Leclerc a déjà une idée sur l'équipe à battre.

FP1 is complete ✅



Charles Leclerc tops the timesheets to round out a Ferrari 1-2 in Albert Park 👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/HWw3rjPWvn — Formula 1 (@F1) March 6, 2026

Charles Leclerc a trouvé le grand favori de la saison Et bien que Ferrari paraisse en bonne forme, Charles Leclerc pense que la Scuderia est encore loin des Mercedes. « Je pense que Mercedes commence petit à petit à montrer davantage ce dont elle est capable, et lors des EL2, nous avons commencé à voir où nous sommes en retard par rapport à eux. Ils sont clairement très forts, notamment en rythme de course. Je ne sais pas quelle marge ils ont encore sur le rythme de qualifications, mais en termes de rythme de course, ils semblent très forts par rapport à nous », assure le Monégasque dans des propos rapportés par Motorsport.

«Mercedes a une longueur d'avance, suivie de Red Bull, McLaren et nous» Malgré son meilleur temps lors de la première séance d'essais libres, Charles Leclerc estime donc que Mercedes devance la concurrence. Derrière, la hiérarchie semble plus difficile à définir puisque le Monégasque place Ferrari dans un groupe avec Red Bull et McLaren : « Leur rythme de course était très, très impressionnant. En termes de rythme de qualifications, là encore, il est difficile de savoir ce qu'ils ont encore dans le ventre. Oscar a réalisé un tour très impressionnant, mais je ne sais pas non plus ce qu'ils font entre les voitures, car ils testent peut-être différentes choses entre les voitures, Lando [Norris] étant assez loin derrière. Encore une fois, c'est la première course avec des voitures totalement nouvelles, donc il y a beaucoup d'interrogations, mais sur les relais longs, je dirais qu'on a une meilleure idée de ce qui se passe en termes de performances pour tout le monde jusqu'à présent ». Néanmoins, le coéquipier de Lewis Hamilton espère bien évidemment se tromper : « J'espère me tromper et que nous serons beaucoup plus rapides demain, mais pour l'instant, il semble que Mercedes ait une longueur d'avance, suivie de Red Bull, McLaren et nous ».

Oscar Piastri leads the way from Kimi Antonelli and George Russell in second practice 😮‍💨



Here's your full classification from FP2 ⬇️ #F1 #AusGP pic.twitter.com/HYKNKqkp9c — Formula 1 (@F1) March 6, 2026