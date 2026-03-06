«Notre entente est tellement bonne» : Victor Wembanyama a trouvé le partenaire idéal, «il est vraiment incroyable»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme, les Spurs peuvent désormais se tourner plus sereinement vers les playoffs puisqu'après leur victoire contre les Pistons, ils sont très bien parties pour finir deuxièmes à l'Ouest. Et alors que Victor Wembanyama est le leader incontesté de cette équipe, le Français est tout de même très bien accompagné.

Face aux Pistons, leader de la Conférence Est, les Spurs ont signé une solide victoire (121-106) qui leur permet de consolider leur deuxième place à l'Ouest. Sans surprise, Victor Wembanyama a une nouvelle fois porté San Antonio, avec une ligne de statistiques historique. Avec 38 points, 16 rebonds, 5 contres et 4 paniers à trois points, le Français est encore une fois entré dans l'histoire de la NBA, mais il a été très bien aidé par son coéquipier De’Aaron Fox (29 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions). Wemby est d'ailleurs ravi de son entente avec l'ancien meneur des Sacramento Kings.

Wemby face à Detroit



👽 38 POINTS

👽 16 REBONDS

👽 5 CONTRES

👽 4 3PTS

✅ SPURS WIN



Son 15ème match avec +4 contres et +4 3PTS, plus haut total de l'histoire de la NBA pic.twitter.com/hTjdTrQAS0 — NBA France (@NBAFRANCE) March 6, 2026

Wembanyama s'enflamme pour Fox « On a tous vu qu’il a donné le ton offensivement, tôt dans le match. Et il a réalisé quelques stops importants vers la fin aussi. C’était du De’Aaron Fox. Notre entente est tellement bonne. Il essaye de m’impliquer, j’essaye de faire pareil mais si je dois le faire encore plus. Il est vraiment incroyable pour lancer une équipe, il peut vraiment punir l’adversaire, il lui suffit d’un peu d’espace et de momentum, sur demi-terrain ou tout terrain peu importe, il ira au panier pour finir en lay-up, ou faire sauter 2-3 gars », a-t-il confié après le match dans des propos rapportés par Trashtalk.