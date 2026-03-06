Nouvelle soirée historique pour Victor Wembanyama : La performance encore jamais vue en NBA !

Dans le choc de la nuit en NBA entre les Spurs et les Pistons, Victor Wembanyama a encore une fois porté San Antonio vers une victoire cruciale dans la course aux deux premières places de la Conférence Ouest. Le Français a même réalisé une performance encore jamais vue dans la Ligue.
Auteurs d'une excellente saison, les Spurs semblent poursuivre leur montée en puissance à l'approche de playoffs. Solidement accrochée à la deuxième place de la Conférence ouest, la franchise texane affrontait les Pistons dans la nuit de jeudi à vendredi. Un gros choc puisque Detroit est le leader à l'Est, et donc potentiellement un conçurent pour le titre. Pas de quoi impressionner les hommes de Mitch Johnson qui se sont imposés brillamment à domicile (121-106). Encore une fois grâce à un incroyable Victor Wembanyama.
Wembanyama toujours plus dans l'histoire de la NBA
En effet, le Français a sorti une ligne de stats ahurissante avec 38 points, 16 rebonds, 5 contres et 4 paniers à trois points. Des chiffres qui démontrent que Wemby est capable de tout faire et que son profil est unique. D'ailleurs, cette performance n'avait jamais été réalisée dans l'histoire de la NBA puisqu'il est devenu le premier joueur de la Ligue à signer +35 points, +15 rebonds, +5 contres et +4 trois points. « Je ne sais pas si on a été impressionnant mais ça a été fun. On s’est amusé parce qu’on a dicté le match dès le début. C’est comme ça qu’on doit se comporter face aux équipes de haut de tableau », réagissait Victor Wembanyama après la rencontre en conférence de presse.
«Je ne sais pas si on a été impressionnant mais ça a été fun»
Et ce n'est pas tout puisque l'ancien joueur de Nanterre vient de signer un 15e match avec 4 contres ou plus, tout en inscrivant au moins 4 trois points. Il s'agit du plus au total dans l'histoire de la NBA. Il faut dire que les joueurs capables de réaliser autant de contres sont généralement des intérieurs, donc peu habitués à se retrouver en dehors de la raquette pour des shoots longue distance. C'est là que Victor Wembanyama se différencie. « Il a dominé le match de tous les côtés. Il a été présent dès le début, offensivement, défensivement, dans les écrans, dans son temps de jeu. Tout le monde a bien joué, mais Victor, Fox (29 points) et Castle (12 passes) ont donné le ton », a déclaré l'entraîneur des Spurs Mitch Johnson après la belle victoire de son équipe.
«Je fais confiance aux données du staff médical»
Et si Victor Wembanyama a pu réaliser une ligne de stats si complètes, c'est aussi parce qu'il est resté 38 minutes sur le parquet, ce qui est rarissime. Et pour cause, le Français avait connu quelques pépins physiques ces dernières semaines qui avaient poussé le staff des Spurs à limiter son temps de jeu la plupart du temps à 30 minutes maximum, voire 35 minutes contre des concurrents directs. « Je fais confiance aux données du staff médical. Quand ça concerne mon corps et ma carrière, je ne donne pas ma confiance facilement, mais ils communiquent parfaitement et je leur fais entièrement confiance. Ils ont un plan et me laissent jouer autant que possible. Mais évidemment, mon but est d’être dans un état de forme qui me permette de jouer chaque soir autant que ce soir », confiait le numéro 1 des Spurs après le match.