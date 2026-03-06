Nouvelle soirée historique pour Victor Wembanyama : La performance encore jamais vue en NBA !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans le choc de la nuit en NBA entre les Spurs et les Pistons, Victor Wembanyama a encore une fois porté San Antonio vers une victoire cruciale dans la course aux deux premières places de la Conférence Ouest. Le Français a même réalisé une performance encore jamais vue dans la Ligue.

Auteurs d'une excellente saison, les Spurs semblent poursuivre leur montée en puissance à l'approche de playoffs. Solidement accrochée à la deuxième place de la Conférence ouest, la franchise texane affrontait les Pistons dans la nuit de jeudi à vendredi. Un gros choc puisque Detroit est le leader à l'Est, et donc potentiellement un conçurent pour le titre. Pas de quoi impressionner les hommes de Mitch Johnson qui se sont imposés brillamment à domicile (121-106). Encore une fois grâce à un incroyable Victor Wembanyama.

🇫🇷 Encore une perf stratosphérique de @Wemby face au leader de la Conf Est



👽 38 POINTS

👽 16 REBONDS

👽 5 CONTRES

👽 4 3PTS



Premier joueur de l’histoire avec +35 PTS, +15 REB, +5 CONTRES et +4 3PTS



… et la victoire en prime ! pic.twitter.com/l2dIq11Qoy — Prime Video Sport France (@PVSportFR) March 6, 2026

Wembanyama toujours plus dans l'histoire de la NBA En effet, le Français a sorti une ligne de stats ahurissante avec 38 points, 16 rebonds, 5 contres et 4 paniers à trois points. Des chiffres qui démontrent que Wemby est capable de tout faire et que son profil est unique. D'ailleurs, cette performance n'avait jamais été réalisée dans l'histoire de la NBA puisqu'il est devenu le premier joueur de la Ligue à signer +35 points, +15 rebonds, +5 contres et +4 trois points. « Je ne sais pas si on a été impressionnant mais ça a été fun. On s’est amusé parce qu’on a dicté le match dès le début. C’est comme ça qu’on doit se comporter face aux équipes de haut de tableau », réagissait Victor Wembanyama après la rencontre en conférence de presse.

«Je ne sais pas si on a été impressionnant mais ça a été fun» Et ce n'est pas tout puisque l'ancien joueur de Nanterre vient de signer un 15e match avec 4 contres ou plus, tout en inscrivant au moins 4 trois points. Il s'agit du plus au total dans l'histoire de la NBA. Il faut dire que les joueurs capables de réaliser autant de contres sont généralement des intérieurs, donc peu habitués à se retrouver en dehors de la raquette pour des shoots longue distance. C'est là que Victor Wembanyama se différencie. « Il a dominé le match de tous les côtés. Il a été présent dès le début, offensivement, défensivement, dans les écrans, dans son temps de jeu. Tout le monde a bien joué, mais Victor, Fox (29 points) et Castle (12 passes) ont donné le ton », a déclaré l'entraîneur des Spurs Mitch Johnson après la belle victoire de son équipe.

Wemby face à Detroit



👽 38 POINTS

👽 16 REBONDS

👽 5 CONTRES

👽 4 3PTS

✅ SPURS WIN



Son 15ème match avec +4 contres et +4 3PTS, plus haut total de l'histoire de la NBA pic.twitter.com/hTjdTrQAS0 — NBA France (@NBAFRANCE) March 6, 2026