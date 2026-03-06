Kylian Mbappé de retour : Une date est (déjà) annoncée

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une très bonne saison sur le plan individuel, Kylian Mbappé a subi un coup d’arrêt. Touché au genou, le Français s’est récemment rendu en France afin d’avoir plus d’avis médicaux autour de sa blessure. Ayant pu profiter de quelques jours à Paris, le numéro 10 du Real Madrid devrait retourner en Espagne d’ici peu. Explications.

La suite de la saison de Kylian Mbappé va être scrutée avec attention. Et pour cause, l’attaquant français a subi un gros coup d’arrêt en ce début d’année 2026. Touché au genou gauche, le Bondynois a manqué les dernières rencontres du Real Madrid, et devrait être absent pour le choc face à Manchester City la semaine prochaine. Mécontent des services médicaux proposés par le Real Madrid, le numéro 10 s’est récemment rendu à Paris afin d’avoir de nouveaux diagnostics qui ont révélé une lésion importante.

« La situation est sous contrôle » selon le Real Madrid Entraîneur merengue, Alvaro Arbeloa a donné des nouvelles de son joueur ce jeudi en conférence de presse : « Je parle avec lui tous les jours, la situation est sous contrôle, ce qu'il a et comment il se sent. Il va de mieux en mieux chaque jour, et c'est un processus où nous allons de jour en jour, en fonction de ses sensations. Tout ce qui est en rapport avec les situations médicales de Bellingham et Mbappé est parfaitement organisé par les services médicaux du Real Madrid. Bellingham et Mbappé sont allés à Londres et Paris accompagnés par des membres du club, des professionnels du staff médical et physique. Tout, absolument tout, est supervisé par le club. »