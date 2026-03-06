Un joueur annonce un «meilleur» entraîneur que Zidane : Daniel Riolo réagit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pressenti pour devenir le prochain sélectionneur de l'Equipe de France, Zinédine Zidane n'a connu une expérience d'entraîneur qu'au Real Madrid pour le moment. L'ancien joueur français a donc pris en main l'une des plus grandes équipes du monde pendant quelques années et il a vu passer quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète. L'un d'entre eux s'est justement exprimé sur ses méthodes d'entraînement.

Auteur d'une carrière exceptionnelle au plus haut niveau, Zinédine Zidane est resté très attaché au Real Madrid. Il est donc devenu l'entraîneur entre 2016 et 2018 et de 2019 à 2021. Il a marqué les esprits en s'imposant comme un leader charismatique mais il n'était pas forcément le meilleur dans sa manière de gérer. En effet, Gareth Bale a donné son avis sur la question. Des propos auxquels Daniel Riolo a tenu à réagir.

Zinedine Zidane «anéanti» : Les deux années qui l’ont fait souffrir https://t.co/bWpOFtgg0q — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

Gareth Bale détaille les méthodes de Zidane Vainqueur de la Ligue des champions à trois reprises avec Zinédine Zidane, Gareth Bale a révélé que la préparation des matches avec le Français n'était peut-être pas la plus optimale. « Lors des matchs importants, on travaillait 15 minutes sur les tactiques défensives au lieu des tactiques offensives, et c’était tout. Sa force résidait dans le respect qu'il portait à son parcours de joueur ; un parcours gratifiant. Et puis, au Real Madrid, on ne peut pas se permettre de se relâcher. Le style de management de Carlo Ancelotti était le meilleur ; même quand on ne jouait pas, il nous traitait comme ses meilleurs amis. Il avait ce don de mettre tout le monde de bonne humeur et de donner le meilleur de soi-même. Je l’ai déjà dit : au Real Madrid, l’important n’est pas d’être l’entraîneur, mais de gérer les joueurs » confie-t-il au podcast WeAreTheOverlap.