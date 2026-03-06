«Je ne devrais pas dire ça» : La rencontre lunaire entre Lionel Messi et Donald Trump

Alexis Brunet

Depuis 2023 et son départ du PSG, Lionel Messi est exilé du côté de l’Inter Miami en MLS. La saison dernière, l’équipe de l’Argentin a d’ailleurs été sacrée championne et, à cette occasion, elle a donc été reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump. Une rencontre assez lunaire au cours de laquelle le président américain a eu quelques mots pour le multiple Ballon d’or.

Après une très longue aventure du côté du FC Barcelone, Lionel Messi avait été contraint en 2021 de quitter le club espagnol qui avait alors de graves problèmes financiers. Le PSG a donc sauté sur l’occasion pour faire venir l’Argentin, mais cela ne s’était pas très bien passé. Le multiple Ballon d’or avait été pris à partie par les fans parisiens et après seulement deux saisons il avait fait ses valises.

Lionel Messi s’éclate aux États-Unis Après son départ du PSG, Lionel Messi a décidé de tirer un trait sur l’Europe et de signer aux États-Unis, plus précisément à l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. L’Argentin a fait le bon choix, puisqu’il est aujourd’hui le joueur le plus important de l’équipe floridienne pour qui il a déjà inscrit 77 buts en 89 rencontres. L’ancien Parisien a d’ailleurs déjà remporté plusieurs titres avec les Herons, dont le championnat l’année dernière.