«Je ne devrais pas dire ça» : La rencontre lunaire entre Lionel Messi et Donald Trump

Depuis 2023 et son départ du PSG, Lionel Messi est exilé du côté de l’Inter Miami en MLS. La saison dernière, l’équipe de l’Argentin a d’ailleurs été sacrée championne et, à cette occasion, elle a donc été reçue à la Maison-Blanche par Donald Trump. Une rencontre assez lunaire au cours de laquelle le président américain a eu quelques mots pour le multiple Ballon d’or.
Après une très longue aventure du côté du FC Barcelone, Lionel Messi avait été contraint en 2021 de quitter le club espagnol qui avait alors de graves problèmes financiers. Le PSG a donc sauté sur l’occasion pour faire venir l’Argentin, mais cela ne s’était pas très bien passé. Le multiple Ballon d’or avait été pris à partie par les fans parisiens et après seulement deux saisons il avait fait ses valises.
Lionel Messi s’éclate aux États-Unis
Après son départ du PSG, Lionel Messi a décidé de tirer un trait sur l’Europe et de signer aux États-Unis, plus précisément à l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. L’Argentin a fait le bon choix, puisqu’il est aujourd’hui le joueur le plus important de l’équipe floridienne pour qui il a déjà inscrit 77 buts en 89 rencontres. L’ancien Parisien a d’ailleurs déjà remporté plusieurs titres avec les Herons, dont le championnat l’année dernière.
Et Messi rencontra Trump…
Du fait d’avoir remporté le championnat la saison dernière, l’Inter Miami a donc eu le droit d’être reçu par Donald Trump à la Maison Blanche. Le président américain a d’ailleurs eu quelques mots pour l’attaquant argentin. « Je ne devrais pas dire ça, parce que je suis vieux, mais j’ai regardé Pelé. Je ne sais pas, vous êtes peut-être meilleur que Pelé. Pelé était pas mal du tout. » S’il est un peu de la vieille école, l’un des fils de Donald Trump est lui un grand fan de l’ancien joueur du PSG. « Mon fils (Barron) m’a dit : tu sais qui tu vas recevoir aujourd’hui ? Je lui ai répondu que j’avais beaucoup de choses à gérer en ce moment. Il m’a dit que j’allais rencontrer Messi ! Il est un grand fan de vous, comme d’un autre grand joueur, Cristiano Ronaldo. » Une rencontre assez lunaire pour Messi, qui ne devait probablement pas être très à l’aise.