Mercato - OM : Pour sauver la saison, Habib Beye envoie un message à un joueur avant son départ !

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse mercredi, l’OM n’a désormais plus que le podium à aller chercher en Ligue 1 pour tenter tant bien que mal de sauver sa saison. Dans cette optique, Habib Beye compte notamment sur l’apport d’un joueur expérimenté de son effectif, qui devrait très certainement partir l’été prochain.
Objectif affiché en début de saison et d’autant plus réalisable après l’élimination du PSG, ce n’est pas cette année que l’OM remportera la Coupe de France. Opposés à Toulouse mercredi, les Olympiens ont été sortis en quarts de finale (2-2, 3-4 aux t.a.b.) et n’ont désormais plus que le championnat à jouer, avec l’objectif de terminer sur le podium et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.
Pavard vers un départ de l’OM cet été
Si l’OM y parvient, tous les joueurs actuellement dans l’effectif ne la disputeront pas, du moins pas à Marseille. Comme indiqué par L’Equipe, ils sont plusieurs sur le départ, ce qui est notamment le cas de Benjamin Pavard (29 ans). Prêté par l’Inter Milan, il y a peu de chance que le club décide de lever son option d’achat, estimée à 15M€, en raison de son niveau depuis son arrivée. L’international français (55 sélections) reste un joueur très expérimenté sur lequel Habib Beye veut s’appuyer pour bien terminer la saison.
« Il aura forcément sa carte à jouer »
« Tous mes joueurs ont un rôle à jouer dans cette fin de saison. Il reste 10 matchs, on aura besoin de tout le monde. Quand je suis arrivé, j’ai eu très peu de temps pour préparer le premier match. Ensuite, on a fait des choix. Dans ces choix, parfois, il y a des joueurs qui ne sont pas impliqués tout de suite, mais pour autant, ce sont des joueurs qui donnent le maximum à l’entraînement. Quand on connaît la carrière de Benjamin, il doit être un leader et incarner ce leadership par rapport à son vécu et son expérience. Il doit être aussi le rayonnement de cette expérience pour les joueurs qui sont un petit peu plus jeunes ou qui découvrent des contextes comme le nôtre. J’attends ça de Benjamin. Qu’il soit impliqué à 100% comme il l’est depuis que je suis arrivé et il aura forcément sa carte à jouer comme tous les autres », a déclaré l’entraîneur de l’OM ce vendredi en conférence de presse.