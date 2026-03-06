Mercato - OM : Pour sauver la saison, Habib Beye envoie un message à un joueur avant son départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Éliminé en quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse mercredi, l’OM n’a désormais plus que le podium à aller chercher en Ligue 1 pour tenter tant bien que mal de sauver sa saison. Dans cette optique, Habib Beye compte notamment sur l’apport d’un joueur expérimenté de son effectif, qui devrait très certainement partir l’été prochain.

Objectif affiché en début de saison et d’autant plus réalisable après l’élimination du PSG, ce n’est pas cette année que l’OM remportera la Coupe de France. Opposés à Toulouse mercredi, les Olympiens ont été sortis en quarts de finale (2-2, 3-4 aux t.a.b.) et n’ont désormais plus que le championnat à jouer, avec l’objectif de terminer sur le podium et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Pavard vers un départ de l’OM cet été Si l’OM y parvient, tous les joueurs actuellement dans l’effectif ne la disputeront pas, du moins pas à Marseille. Comme indiqué par L’Equipe, ils sont plusieurs sur le départ, ce qui est notamment le cas de Benjamin Pavard (29 ans). Prêté par l’Inter Milan, il y a peu de chance que le club décide de lever son option d’achat, estimée à 15M€, en raison de son niveau depuis son arrivée. L’international français (55 sélections) reste un joueur très expérimenté sur lequel Habib Beye veut s’appuyer pour bien terminer la saison.