Mercato - PSG : Ce joueur a glissé une clause (improbable) dans son contrat !

Au cours de son histoire récente, le PSG a vu passer bon nombre de joueurs. Parfois, il arrive que certains d’entre eux ait des demandes plutôt particulières au sein de leur contrat. C’est notamment le cas d’un ancien joueur parisien, qui avait réussi à convaincre un certain Michel Denisot pour inclure une clause spéciale à sa signature en France. Explications.

Le PSG est un club particulier. Ainsi, il arrive parfois que des anciens joueurs racontent, bien des années plus tard, les coulisses de leur arrivée à Paris. Si désormais, le centre d’entraînement du club de la capitale se situe à Poissy, pendant longtemps, les joueurs du PSG se sont entraînés au Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye.

« A mon époque, vivre à Paris était interdit par le club » En 1997, l’attaquant italien Marco Simone débarque au PSG en provenance de l’AC Milan. Au cours d’un entretien accordé à Virage il y a quelques années, celui qui quittera Paris pour Monaco en 1999 a révélé qu’il avait réussi à convaincre Michel Denisot (président de l’époque au PSG) de pouvoir inclure une certaine clause au sein de son contrat : « Aujourd’hui, c’est devenu quelque chose de normal. A mon époque, vivre à Paris était interdit par le club. Les joueurs devaient habiter près du Camp des Loges. A Milan, j’habitais en plein centre, comme beaucoup de mes coéquipiers. Je ne voulais pas changer mes habitudes. Je l’avais dit à Michel Denisot. Cela faisait partie des clauses dans mon contrat. »