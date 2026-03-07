«Fabien Galthié a peur» : Dupont, Ramos, Jalibert… Cette inquiétude au XV de France dévoilée sur RMC

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fabien Galthié dispose-t-il de la meilleure équipe depuis sa prise de fonction en 2020 ? C’est l’avis de Vincent Moscato, dithyrambique à l’égard du XV de France, qui pourrait réaliser le Grand Chelem dans ce Tournoi des Six Nations. Mais pour le consultant de RMC, l’excellent niveau affiché par les Bleus renforce la pression sur les épaules du sélectionneur…

Vainqueur de ses trois premiers matchs dans ce Tournoi des Six Nations, et avec la manière, face à l’Irlande (36-14), le pays de Galles (12-54) et l’Italie (33-8), le XV de France est en quête d’un 11e Grand Chelem dans son histoire. Fabien Galthié peut compter sur une génération exceptionnelle, de quoi renforcer la pression sur les épaules du sélectionneur, parfois critiqué pour son bilan à la tête des Bleus depuis 2020. Alors que le grand objectif du XV de France reste la victoire en Coupe du monde, Vincent Moscato place déjà l’équipe d’Antoine Dupont comme la grande favorite pour la compétition organisée par la Nouvelle-Zélande en 2027.

« Tu peux rivaliser avec n’importe qui » « Cette génération, ça fait trois ou quatre ans. Dupont revient et il n’a jamais été aussi bon. Jalibert sort et boum, il explose comme une bête, t’as des mecs incroyables. Ramos n’a jamais été à ce niveau, il y a longtemps que les mecs ont un très bon niveau. Tu peux rivaliser avec n’importe qui, juge l’ancien rugbyman dans son émission sur RMC. Si l’équipe-type, qui va jouer demain (samedi contre l’Écosse), était partie en tournée chez les Blacks, ils prenaient carreau sur carreau les Blacks, des 30 points, des 40 points. »