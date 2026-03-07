«On ne faisait pas grand-chose avec Zidane» : La sortie qui interpelle Daniel Riolo

C'est une sortie qui n'a pas manqué de faire parler. En effet, dans une interview pour un podcast, Gareth Bale ne s'est pas montré particulièrement enthousiaste par rapport au management de Zinedine Zidane lorsqu'il était son coach au Real Madrid. Une déclaration qui a fait réagir Daniel Riolo.
Cela fera cinq ans que Zinedine Zidane n'a plus entraîné au moment où il succèdera à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Par conséquent, difficile de savoir précisément quel sera son style avec les Bleus. Gareth Bale, qui a évolué sous ses ordres au Real Madrid, donne une première tendance.
Bale commente la méthode Zidane
« Il a joué en Italie et je pense qu'il en a tiré des enseignements, surtout à cette époque où nous étions très défensifs. On ne faisait pas grand-chose ; contre le Barça ou le Bayern, on essayait un peu de tactique, mais dans les autres matchs, c'était minimal. Les entraînements se déroulaient normalement : exercices de possession, petit match, travail des finitions, et puis c’était tout. Lors des matchs importants, on travaillait 15 minutes sur les tactiques défensives au lieu des tactiques offensives, et c’était tout. Sa force résidait dans le respect qu'il portait à son parcours de joueur ; un parcours gratifiant. Et puis, au Real Madrid, on ne peut pas se permettre de se relâcher », confiait l'ancien joueur du Real Madrid dans le podcast WeAreTheOverlap.
«On sait depuis longtemps qu’il y a 2 types de coachs»
Des propos qui évidemment interpellé Daniel Riolo qui a réagi au micro de l'After Foot sur RMC : « Quand j’ai vu cette déclaration de Bale, je me suis dit qu’est-ce qu’il veut dire ? Que vont en retirer les gens ? Que c’est positif ou négatif ? On sait depuis longtemps qu’il y a 2 types de coachs, ceux qui sont plus à travailler le tableau noir, les deux m’intéressent. Je trouve que c’est tout aussi admirable quand tu es un manager qui sait emmener une équipe, en faire des combattants. (…) Pour en finir sur ce que dit Bale, il faut également dire que quand tu as une équipe comme qu’il avait avec le Real, tu ne peux pas bosser tous les schémas de jeu. Quand tu as des stars comme Ronaldo, Bale, Ramos, l’intelligence, c’est de les accompagner et faire en sorte d’arriver au résultat décrit par Bale ».