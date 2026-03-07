«On ne faisait pas grand-chose avec Zidane» : La sortie qui interpelle Daniel Riolo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une sortie qui n'a pas manqué de faire parler. En effet, dans une interview pour un podcast, Gareth Bale ne s'est pas montré particulièrement enthousiaste par rapport au management de Zinedine Zidane lorsqu'il était son coach au Real Madrid. Une déclaration qui a fait réagir Daniel Riolo.

Cela fera cinq ans que Zinedine Zidane n'a plus entraîné au moment où il succèdera à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Par conséquent, difficile de savoir précisément quel sera son style avec les Bleus. Gareth Bale, qui a évolué sous ses ordres au Real Madrid, donne une première tendance.

"Zidane était très respecté pour ce qu'il était en tant que joueur.

Bale commente la méthode Zidane « Il a joué en Italie et je pense qu'il en a tiré des enseignements, surtout à cette époque où nous étions très défensifs. On ne faisait pas grand-chose ; contre le Barça ou le Bayern, on essayait un peu de tactique, mais dans les autres matchs, c'était minimal. Les entraînements se déroulaient normalement : exercices de possession, petit match, travail des finitions, et puis c’était tout. Lors des matchs importants, on travaillait 15 minutes sur les tactiques défensives au lieu des tactiques offensives, et c’était tout. Sa force résidait dans le respect qu'il portait à son parcours de joueur ; un parcours gratifiant. Et puis, au Real Madrid, on ne peut pas se permettre de se relâcher », confiait l'ancien joueur du Real Madrid dans le podcast WeAreTheOverlap.