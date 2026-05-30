Rugby - Top 14 : Surprise, il change de club pour sa mère

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques journées avant les phases finales et certains joueurs vont disputer les derniers matchs avec leurs clubs, avant de partir. C’est notamment le cas de Reda Wardi, qui a obtenu un bon de sortie de la part du Stade Rochelais où il était sous contrat jusqu’en 2028, afin de se lancer dans une nouvelle aventure à 30 ans du côté de Montpellier.

Tous les yeux sont tournés vers l’avant-dernière journée de Top 14, qui débutera ce samedi. Elle s’annonce déjà décisive pour certains clubs, qui jouent une place en phases finales, comme le Stade Rochelais. Les Maritimes semblaient largués il y a encore quelques semaines, mais avec deux victoires lors des deux dernières journées ils pourraient signer une incroyable remontada.

« C'est l'une des raisons principales » Au club de 2019, Reda Wardi voudra sans aucun doute aller jusqu’au bout, puisqu’il quittera La Rochelle à la fin de la saison, pour rejoindre le MHR. Et ce choix n’est pas seulement sportif, puisque le pilier gauche l’a également fait pour se rapprocher de sa mère. « C'est l'une des raisons principales, bien sûr » a expliqué l’international français, dans L’Equipe. « Dans son éducation, le sport était très important. Elle n'aimait pas que je passe mon temps libre à la maison. Il fallait que je fasse deux ou trois sports en même temps. C'était vraiment très important pour elle parce qu'elle voyait le sport comme une façon de m'éduquer ».