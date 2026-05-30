PSG - Luis Enrique a choisi son club pour les années à venir : «Toutes les parties sont d'accord»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il ne reste plus qu'une année de contrat à Luis Enrique au sein du PSG, où le coach espagnol réalise un travail remarquable depuis son arrivée en 2023. Mais selon les dernières tendances, tout est déjà fixé pour l'avenir du technicien, et un journaliste du Parisien confirme : Enrique s'apprête à signer une prolongation de contrat jusqu'en 2030 au PSG.

Le PSG va peut-être marquer encore un peu plus l'histoire du football français samedi soir en disputant sa deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, face à Arsenal, et tentera donc de conserver son titre européen coûte que coûte. Il faut dire que le bilan de Luis Enrique à la tête du club francilien apporte entière satisfaction : depuis son arrivée en 2023, le PSG a d'abord été jusqu'en demi-finale de la C1 avant d'enchaîner sur ces deux finales. Et cette dynamique ne laisse aucune place au doute sur l'avenir d'Enrique à la tête du PSG...

« Luis Enrique reste au PSG quoi qu'il arrive » Le journaliste Laurent Perrin a confirmé vendredi dans un chat avec les internautes du Parisien que tout était déjà quasiment réglé en coulisses pour la prolongation de contrat de Luis Enrique, qui va donc rester au PSG pour les années à venir : « Luis Enrique reste quoi qu'il arrive. Il devrait même prolonger son contrat jusqu'en 2030 assez rapidement, toutes les parties sont d'accord, il ne manque que les signatures. Concernant le mercato, il devrait être plus animé que l'été dernier. Il faut s'attendre à quelques départs (Ramos, Lee, Beraldo, Mayulu ?) et autant d'arrivées », a indiqué le journaliste.