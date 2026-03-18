CAN 2025 - Maroc : Le Sénégal réagit et crie au scandale !

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la CAN. Toutefois, alors que les Lions de la Teranga ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes pour protester contre des décisions arbitrales, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de leur retirer le trophée, pour finalement le décerner aux Lions de l'Atlas. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les Sénégalais.
Qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal s'est frotté au Maroc le 18 janvier. Et les Lions de la Teranga se sont imposés par le plus petit des scores face aux Lions de l'Atlas, et ce, à l'issue des prolongations (1-0). Mais alors que les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium, en guise de protestation contre des décisions arbitrales, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a finalement décidé d'annuler leur sacre.
«Venez les chercher. Ils sont fous eux»
« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias ce mardi soir.
«On est chez les fous je pense»
Détrôné deux mois après leur sacre à la CAN 2025, le Sénégal a crié au scandale. « La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain. Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d'appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne », a communiqué la Fédération sénégalaise de football sur les réseaux sociaux. « La CAF est pourrie, les réactions dans le monde après cette décision confirment une indignation totale. Le président de la FSF discute avec toutes les personnes concernées. Le combat est loin d’être perdu. Je veux rassurer tous les Sénégalais. Le Sénégal a le droit et la victoire avec lui. La coupe ne quittera pas le pays », a ajouté Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FSF, lors d'un entretien accordé au média Le Soleil. « On est chez les fous je pense », a pesté Pape Demba Diop sur Instagram. « Venez les chercher. Ils sont fous eux ! Ce n'est pas l'IA, c'est réel », a posté Moussa Niakhaté en story sur le même réseau social.