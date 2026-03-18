CAN 2025 - Maroc : Le Sénégal réagit et crie au scandale !

Amadou Diawara

Le 18 janvier 2026, le Sénégal a battu le Maroc en finale de la CAN. Toutefois, alors que les Lions de la Teranga ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium pendant plusieurs minutes pour protester contre des décisions arbitrales, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé de leur retirer le trophée, pour finalement le décerner aux Lions de l'Atlas. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les Sénégalais.

Qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le Sénégal s'est frotté au Maroc le 18 janvier. Et les Lions de la Teranga se sont imposés par le plus petit des scores face aux Lions de l'Atlas, et ce, à l'issue des prolongations (1-0). Mais alors que les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse du Prince Moulay Abdellah Stadium, en guise de protestation contre des décisions arbitrales, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a finalement décidé d'annuler leur sacre.

CAN 2025 - Le Sénégal champion : Un joueur du Maroc raconte son «traumatisme» et règle ses comptes https://t.co/TWMCsH63At — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

«Venez les chercher. Ils sont fous eux» « Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Réuni ce jour, le Jury d’Appel de la CAF a statué, suite à l’appel introduit par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) concernant l’application des articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations », a-t-il communiqué aux médias ce mardi soir.