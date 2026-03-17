CAN 2025 : Le rebondissement incroyable deux mois après la finale polémique entre le Maroc et le Sénégal

Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc au terme d’un match chaotique marqué par plusieurs polémiques. Ce mardi, la Confédération Africaine de Football a publié un communiqué, faisait alors état d'un incroyable rebondissement suite au sacre de Sadio Mané et ses coéquipiers.
C’est un véritable coup de tonnerre qui a été annoncé par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) ce mardi soir. Si c’est le Sénégal qui a remporté la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) le 18 janvier dernier, grâce à un but en prolongation de Pape Gueye, ce n’est désormais plus le cas.
Le Sénégal forfait, le Maroc sacré vainqueur de la CAN
En effet, l’instance a décidé d’annuler la victoire du Sénégal et de donner les Lions de la Teranga « forfaits » et qui ont perdu sur le score de 0-3. C’est donc le Maroc qui a été sacré champion d’Afrique, une décision qui fait suite aux incidents qui ont marqué la finale entre les deux équipes, surtout après le penalty accordé aux Lions de l’Atlas, finalement raté par Brahim Diaz. En contestation face à cette décision arbitrale, les joueurs du Sénégal avaient décidé de quitter la pelouse et de retourner aux vestiaires.
« Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football »
« Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations CAF (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 (« le Match »), le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) », a indiqué la CAF dans son communiqué. En s’appuyant sur les articles 82 et 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football a validé la requête du Maroc, qui remporte ainsi la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire.