CAN 2025 : Le rebondissement incroyable deux mois après la finale polémique entre le Maroc et le Sénégal

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le 18 janvier dernier, le Sénégal remportait la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc au terme d’un match chaotique marqué par plusieurs polémiques. Ce mardi, la Confédération Africaine de Football a publié un communiqué, faisait alors état d'un incroyable rebondissement suite au sacre de Sadio Mané et ses coéquipiers.

C’est un véritable coup de tonnerre qui a été annoncé par le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) ce mardi soir. Si c’est le Sénégal qui a remporté la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) le 18 janvier dernier, grâce à un but en prolongation de Pape Gueye, ce n’est désormais plus le cas.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

Le Sénégal forfait, le Maroc sacré vainqueur de la CAN En effet, l’instance a décidé d’annuler la victoire du Sénégal et de donner les Lions de la Teranga « forfaits » et qui ont perdu sur le score de 0-3. C’est donc le Maroc qui a été sacré champion d’Afrique, une décision qui fait suite aux incidents qui ont marqué la finale entre les deux équipes, surtout après le penalty accordé aux Lions de l’Atlas, finalement raté par Brahim Diaz. En contestation face à cette décision arbitrale, les joueurs du Sénégal avaient décidé de quitter la pelouse et de retourner aux vestiaires.