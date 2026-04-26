OM - Nouveau directeur sportif : Une piste confirmée à l’étranger pour remplacer Medhi Benatia

Axel Cornic

Après avoir trouvé son nouveau président avec Stéphane Richard, qui va officiellement prendre ses fonctions le 2 juillet prochain, Frank McCourt doit désormais trouver un nouveau directeur sportif. Car s’il a été le seul survivant de la crise de février, Medhi Benatia ne va pas faire long feu à l’Olympique de Marseille.

Ce sera l’été de tous les dangers. Avec l’échec du projet porté par Roberto De Zerbi, il va falloir lancer un tout nouveau cycle à Marseille. Et le chantier est de taille, avec d’ailleurs Habib Beye qui n’est pas assuré de garder son poste d’entraineur de l’OM, en dépit d’un contrat qui va jusqu’en juin 2027.

Des couches «Pampers» pour Balerdi, le joueur de l'OM est tourné en ridicule sur la chaîne L'Equipe ! https://t.co/KZNNR94EwM — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Il a accepté, mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison » Un premier pas important a été fait, avec l’arrivée d nouveau président Stéphane Richard, mais il reste encore tellement de choses à régler. En commençant par la succession de Medhi Benatia, dont le départ en fin de saison a été acté. « Mehdi était prêt à partir plus tôt. Je lui ai demandé de venir pour qu'on discute et qu'il reconsidère son choix. Il a accepté de le faire mais il m'a dit qu'il arrêtait à la fin de la saison » a déclaré Frank McCourt. « Je lui ai dit d'accord. Je peux donc confirmer qu'il partira à l'issue de la saison ».