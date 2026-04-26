Deschamps, Mourinho… Qui sera le prochain entraîneur de Mbappé au Real Madrid ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà éliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid possède désormais onze points de retard sur le FC Barcelone en Liga et se dirige vers une saison blanche. Alvaro Arbeloa devrait ainsi laisser sa place. Mais selon vous, qui sera le prochain entraîneur ? C’est notre sondage du jour !

Tenu en échec par le Betis (1-1) vendredi soir, le Real Madrid a sans doute dit adieu au titre, le FC Barcelone ayant creusé son avance en tête de la Liga ce samedi avec sa victoire contre Getafe (2-0). Les Blaugrana se dirigent vers un 29e sacre, tandis que les Merengue sont en route vers une saison blanche, ce qui devrait avoir des conséquences à l’intersaison, notamment sur le banc de touche.

🚨🚨 @miguelitocope : « J’ai le sentiment que Mauricio Pochettino 🇦🇷 sera le 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗜̂𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗



Je ne pense pas que le club mettra lontemps à annoncer officiellement le nouvel entraîneur. » pic.twitter.com/KYAH05TrbM — BeFootball (@_BeFootball) April 25, 2026

Deschamps ferait partie des cibles du Real Madrid Nommé en janvier dernier pour succéder à Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa devrait avoir du mal à sauver sa tête au Real Madrid. Si certains membres du club voudraient le voir rester, le président Florentino Pérez ne serait pas de cet avis et songerait à changer d’entraîneur. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, dont celle menant à Didier Deschamps, qui va quitter l’équipe de France après le Mondial. D’autres noms ont été cités ces derniers jours, comme José Mourinho (Benfica), Jürgen Klopp (ex-Liverpool) et même Sebastian Hoeness (Stuttgart).