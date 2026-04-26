Deschamps, Mourinho… Qui sera le prochain entraîneur de Mbappé au Real Madrid ?

Déjà éliminé de la Ligue des champions, le Real Madrid possède désormais onze points de retard sur le FC Barcelone en Liga et se dirige vers une saison blanche. Alvaro Arbeloa devrait ainsi laisser sa place. Mais selon vous, qui sera le prochain entraîneur ? C’est notre sondage du jour !
Tenu en échec par le Betis (1-1) vendredi soir, le Real Madrid a sans doute dit adieu au titre, le FC Barcelone ayant creusé son avance en tête de la Liga ce samedi avec sa victoire contre Getafe (2-0). Les Blaugrana se dirigent vers un 29e sacre, tandis que les Merengue sont en route vers une saison blanche, ce qui devrait avoir des conséquences à l’intersaison, notamment sur le banc de touche.
Deschamps ferait partie des cibles du Real Madrid
Nommé en janvier dernier pour succéder à Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa devrait avoir du mal à sauver sa tête au Real Madrid. Si certains membres du club voudraient le voir rester, le président Florentino Pérez ne serait pas de cet avis et songerait à changer d’entraîneur. Plusieurs pistes sont déjà évoquées, dont celle menant à Didier Deschamps, qui va quitter l’équipe de France après le Mondial. D’autres noms ont été cités ces derniers jours, comme José Mourinho (Benfica), Jürgen Klopp (ex-Liverpool) et même Sebastian Hoeness (Stuttgart).
Avantage Pochettino ?
Passé par le PSG, connaissant donc bien Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino fait également partie des profils appréciés par la Casa Blanca. Pour le journaliste espagnol Miguel Angel Diaz, l'Argentin est même le nouveau favori au poste. « J’ai l’impression que Mauricio Pochettino sera l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine » assure-t-il, d'après des propos rapportés par Cope. Le suspense pourrait même prendre fin rapidement selon lui : « Je ne pense pas que le Real Madrid attendra beaucoup plus longtemps pour annoncer le nom de son nouvel entraîneur ». Mauricio Pochettino dirige la sélection des États-Unis depuis 2024.
Alors selon vous, qui sera à la tête du Real Madrid la saison prochaine ? À vos votes !