Antoine Kombouaré : C’est déjà réglé pour son avenir au Paris FC ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quatre matches de la fin du Championnat, Antoine Kombouaré a d’ores et déjà rempli sa mission au Paris FC en décrochant le maintien. De quoi lui permettre de continuer l’aventure dans la capitale ? Cela en prend le chemin selon les informations du quotidien L’Équipe.

Il a métamorphosé le Paris FC . Arrivé en février dernier en lieu et place de Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré a permis à son nouveau club de décrocher son maintien sans trembler, avec une 10e place au classement avant le coup d’envoi de la 31e journée de Ligue 1. Assuré de rester dans l’élite, le PFC pense désormais à la suite, et notamment à l’avenir de son entraîneur.

Ce samedi, L’Équipe apporte un premier élément de réponse concernant l’avenir d’ Antoine Kombouaré , bien parti pour continuer dans la capitale. La personnalité et le management du Kanak plaisent en interne et « rien ne semble s’opposer à une prolongation » précise le quotidien sportif.

Kombouaré prêt à rester pour jouer « une place européenne »

« Tout ce qui se passe aujourd'hui me remplit de bonheur. Bien sûr, je suis non seulement un entraîneur heureux, mais surtout un homme comblé, parce que j'avais imaginé plein de scénarios, mais celui-ci, faire sept matches, en gagner quatre (...) c'est au-delà de ce que j'avais imaginé », savourait Antoine Kombouaré ce vendredi, en conférence de presse.

Heureux au Paris FC, l’entraîneur de 62 ans entend néanmoins avoir des moyens à sa disposition pour continuer l’aventure. « Mon contrat s’arrête à la fin de saison, et après, ils peuvent décider de continuer ou d’arrêter, et moi aussi. Ce que je veux faire ? Je ne sais pas encore, affirmait Kombouaré il y a quelques semaines, dans l’After Foot. L’image de pompier de service ? J’ai arrêté de me battre avec les gens qui parlent, discutent et pensent pour moi. Je fais mon travail. Avec l’actionnaire et les décideurs, dont Marco Neppe (le directeur sportif), je leur dis : "vous me donnez une équipe avec de bons joueurs". Parce que l’idée, si je suis encore là, c’est qu’on souhaite monter en gamme et aller jouer au moins une place européenne. Ce ne sont pas les paroles qui comptent, ce sont les actes, je veux savoir quel sera l’effectif. »