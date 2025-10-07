Antoine Kombouaré - Pascal Praud : Le clash surréaliste !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de devenir présentateur sur CNews et Europe 1, Pascal Praud a connu une carrière de dirigeant au FC Nantes. Entre janvier 2008 et février 2010, le journaliste sera auprès de Waldemar Kita qui a racheté le club en 2007. Cela laissera le temps à Pascal Praud de connaître un accrochage avec Antoine Kombaouré.

Le passage de Pascal Praud au FC Nantes ne restera pas dans les annales du football français, mais il a tout de même permis d'assister à certains scènes surréalistes. Conseiller personnel et Waldemar Kita et directeur général délégué du club entre janvier 2008 et février 2010, le journaliste va notamment rendre fou un certain Antoine Kombouaré.

Pascal Praud agace Antoine Kombouaré En effet, L'EQUIPE révèle que lors d'une discussion informelle avec les journalistes avant un matche contre Valenciennes, Pascal Praud lâche : « Oh, les gars, ça va aller, Valenciennes, c'est une équipe de pompes à vélo. » Antoine Kombouaré, alors entraîneur du club nordiste, va alors dégoupiller.