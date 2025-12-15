C'est fini pour Michael Schumacher : La révélation bouleversante d'un proche

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais 12 ans que Michael Schumacher a eu son accident de ski qui l'a laissé dans le coma pendant plusieurs semaines. Depuis cette date, les nouvelles concernant son état de santé son très rare puisque sa famille le protège. Mais Richard Hopkins, qui a côtoyé de près le septuple champion du monde durant sa carrière, n'a pas de bonnes nouvelles.

En décembre 2013, Michael Schumacher était au cœur de toutes les inquiétudes après son terrible accident de ski. Placé dans le coma pendant plusieurs semaines, le septuple champion du monde de Formule 1 s'en était finalement sorti, mais depuis sa sortie de l'hôpital, les nouvelles sont quasiment inexistantes. Protégé par sa famille, l'état de santé de l'ancien pilote Ferrari est gardé secret et très peu d'informations ont fuité. Richard Hopkins, ancien directeur des opération chez Red Bull et responsable chez McLaren, assure toutefois qu'il est très peu probable de revoir un jour Michael Schumacher.

La nouvelle inquiétante sur Michael Schumacher « Je n'ai rien entendu récemment. Je crois savoir qu'il a un médecin finlandais, son médecin personnel. Je ne pense pas que nous reverrons Michael. Je suis un peu mal à l'aise de parler de son état de santé car sa famille souhaite, à juste titre, le garder secret », lâche-t-il annoncé dans des propos accordés à Sport Bible avant de poursuivre.