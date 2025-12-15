C'est fini pour Michael Schumacher : La révélation bouleversante d'un proche

Cela fait désormais 12 ans que Michael Schumacher a eu son accident de ski qui l'a laissé dans le coma pendant plusieurs semaines. Depuis cette date, les nouvelles concernant son état de santé son très rare puisque sa famille le protège. Mais Richard Hopkins, qui a côtoyé de près le septuple champion du monde durant sa carrière, n'a pas de bonnes nouvelles.
En décembre 2013, Michael Schumacher était au cœur de toutes les inquiétudes après son terrible accident de ski. Placé dans le coma pendant plusieurs semaines, le septuple champion du monde de Formule 1 s'en était finalement sorti, mais depuis sa sortie de l'hôpital, les nouvelles sont quasiment inexistantes. Protégé par sa famille, l'état de santé de l'ancien pilote Ferrari est gardé secret et très peu d'informations ont fuité. Richard Hopkins, ancien directeur des opération chez Red Bull et responsable chez McLaren, assure toutefois qu'il est très peu probable de revoir un jour Michael Schumacher.
La nouvelle inquiétante sur Michael Schumacher
« Je n'ai rien entendu récemment. Je crois savoir qu'il a un médecin finlandais, son médecin personnel. Je ne pense pas que nous reverrons Michael. Je suis un peu mal à l'aise de parler de son état de santé car sa famille souhaite, à juste titre, le garder secret », lâche-t-il annoncé dans des propos accordés à Sport Bible avant de poursuivre.
«Je ne pense pas que nous reverrons Michael»
« Je ne suis pas particulièrement proche de Jean Todt, de Ross ou de Gerhard. Même si vous étiez le meilleur ami de Ross Brawn et que vous lui demandiez comment allait Michael, même en lui offrant de bons vins rouges, je ne pense pas qu’il se confierait. Je crois que quiconque rend visite à Michael se doit de ne rien révéler. C'est ainsi que la famille le souhaite. Je trouve cela juste et respectueux envers elle. Même si je le savais, elle serait déçue que je le lui dise », ajoute Richard Hopkins.