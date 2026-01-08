F1 - Officiel : Lewis Hamilton annonce un grand changement !

A l'occasion de son anniversaire, Lewis Hamilton a publié un message afin d'afficher ses motivations pour 2026 après une première saison compliquée chez Ferrari. Le septuple champion du monde annonce notamment que «le moment du changement est venu» pour lui.
Ce mercredi 7 janvier, Lewis Hamilton célébrait ses 41 ans en famille après une saison plus que compliquée chez Ferrari. Mais le pilote britannique semble se ressourcer de manière bénéfique auprès des siens avant d'attaquer une saison 2026 qui s'annonce aussi palpitante qu'indécise. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Lewis Hamilton promet notamment du changement.
Le message fort de Lewis Hamilton
« Je suis incroyablement reconnaissant pour cette pause. Le moment était venu de déconnecter, de recharger les batteries et de retrouver un peu de paix intérieure. Du temps passé avec la famille et les amis. Me ressourcer avec du repos et de bons éclats de rire, c’est exactement ce dont j’avais besoin après une année très éprouvante. Dans un monde qui va si vite, où l’on est constamment tiré dans toutes les directions, se déconnecter réellement a été une sensation incroyable », écrit-il sur son compte Instagram avant de poursuivre.
«Le moment du changement est venu»
« Je suis conscient que nous entrons dans l’Année du Cheval et que nous laissons derrière nous l’Année du Serpent. Le moment du changement est venu. Commencer de nouvelles routines, laisser derrière soi des schémas indésirables et travailler sur son évolution. Laissez partir ce qui ne vous sert plus. Cela peut prendre du temps. Il y aura des choses dont vous ne pourrez pas vous débarrasser immédiatement, mais tout commence par un premier pas. Même si le monde peut parfois sembler être un chaos, j’espère que vous restez concentrés sur le fait de vivre pleinement votre vie. Soyez vous-mêmes et n’oubliez jamais qui vous êtes. Je l’ai appris grâce à beaucoup d’entre vous qui me l’ont dit en 2025, et je ne l’oublierai plus jamais. Votre soutien compte énormément pour moi, et je suis là pour vous aussi. Vous n’êtes jamais seuls. Avançons un jour à la fois, un pas à la fois », ajoute Lewis Hamilton.