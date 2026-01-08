F1 - Officiel : Lewis Hamilton annonce un grand changement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de son anniversaire, Lewis Hamilton a publié un message afin d'afficher ses motivations pour 2026 après une première saison compliquée chez Ferrari. Le septuple champion du monde annonce notamment que «le moment du changement est venu» pour lui.

Ce mercredi 7 janvier, Lewis Hamilton célébrait ses 41 ans en famille après une saison plus que compliquée chez Ferrari. Mais le pilote britannique semble se ressourcer de manière bénéfique auprès des siens avant d'attaquer une saison 2026 qui s'annonce aussi palpitante qu'indécise. Dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Lewis Hamilton promet notamment du changement.

Le message fort de Lewis Hamilton « Je suis incroyablement reconnaissant pour cette pause. Le moment était venu de déconnecter, de recharger les batteries et de retrouver un peu de paix intérieure. Du temps passé avec la famille et les amis. Me ressourcer avec du repos et de bons éclats de rire, c’est exactement ce dont j’avais besoin après une année très éprouvante. Dans un monde qui va si vite, où l’on est constamment tiré dans toutes les directions, se déconnecter réellement a été une sensation incroyable », écrit-il sur son compte Instagram avant de poursuivre.