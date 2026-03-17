«L’idiot, c’est moi !» : Daniel Riolo craque à l’After Foot (et c’est drôle) !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’After Foot est une émission référence de RMC depuis 20 ans désormais dans laquelle Daniel Riolo a quelques craquages au micro de la radio à son actif. Celui de lundi soir, assez cocasse au vu du sujet et du pari qu’il avait fait il y a quelques semaines, a eu le mérite de rendre une séquence surprenante et drôle avec les chroniqueurs présents autour de la table. Explications.

Le 23 février dernier, Daniel Riolo mettait un terme à une capsule récurrente de l’After Foot qui intervenait les lundis soirs en fin d’émission : la sack race. Selon l’éditorialiste de RMC, le départ de Stéphane Gilli remplacé par Antoine Kombouaré au Paris FC devait clore le bal des entraîneurs en Ligue 1 cette saison. C’était sans compter sur une nouvelle surprise de la famille Kita au FC Nantes qui a rapatrié Vahid Halilhodzic à la place d’Ahmed Kantari la semaine dernière.

😅 @DanielRiolo : "L'idiot c'est moi, comment ai-je pu douter des Kita ! Comment peut-on douter des Kita ?!" https://t.co/q1DPvSarD2 pic.twitter.com/8wddqzSxGX — After Foot RMC (@AfterRMC) March 16, 2026

«Cette fois, la sack race est vraiment terminée» Sur le plateau de l’After Foot lundi soir, Gilbert Brisbois a envoyé un petit taquet à Daniel Riolo au vu de la tournure des évènements. « Daniel, il faut que tu nous dises, on continue la sack race ou pas ? Tu remets un déjeuner ». Le principal intéressé, amusé, a repris les paris. « Non, cette fois, elle est vraiment terminée. On refait les paris ou pas ? ». Présent autour de la table, le journaliste Jean-Louis Tourre a remis une pièce dans la machine avec un scénario totalement dingue à Strasbourg. « J’ai une dernière possibilité. Je n’exclus pas que ce soit la crise à Chelsea, que (Liam) Rosenior se fasse virer et qu’ils appellent Gary O’Neil à la place (ndlr entraîneur de Strasbourg ».