«L’idiot, c’est moi !» : Daniel Riolo craque à l’After Foot (et c’est drôle) !

L’After Foot est une émission référence de RMC depuis 20 ans désormais dans laquelle Daniel Riolo a quelques craquages au micro de la radio à son actif. Celui de lundi soir, assez cocasse au vu du sujet et du pari qu’il avait fait il y a quelques semaines, a eu le mérite de rendre une séquence surprenante et drôle avec les chroniqueurs présents autour de la table. Explications.
Le 23 février dernier, Daniel Riolo mettait un terme à une capsule récurrente de l’After Foot qui intervenait les lundis soirs en fin d’émission : la sack race. Selon l’éditorialiste de RMC, le départ de Stéphane Gilli remplacé par Antoine Kombouaré au Paris FC devait clore le bal des entraîneurs en Ligue 1 cette saison. C’était sans compter sur une nouvelle surprise de la famille Kita au FC Nantes qui a rapatrié Vahid Halilhodzic à la place d’Ahmed Kantari la semaine dernière.
«Cette fois, la sack race est vraiment terminée»
Sur le plateau de l’After Foot lundi soir, Gilbert Brisbois a envoyé un petit taquet à Daniel Riolo au vu de la tournure des évènements. « Daniel, il faut que tu nous dises, on continue la sack race ou pas ? Tu remets un déjeuner ». Le principal intéressé, amusé, a repris les paris. « Non, cette fois, elle est vraiment terminée. On refait les paris ou pas ? ». Présent autour de la table, le journaliste Jean-Louis Tourre a remis une pièce dans la machine avec un scénario totalement dingue à Strasbourg. « J’ai une dernière possibilité. Je n’exclus pas que ce soit la crise à Chelsea, que (Liam) Rosenior se fasse virer et qu’ils appellent Gary O’Neil à la place (ndlr entraîneur de Strasbourg ».
«L’idiot c’est moi. Comment ai-je pu douter des Kita ?»
Cette prédiction tirée par les cheveux n’a pas manqué de déclencher quelques rires sur le plateau de l’After Foot dont celui de Daniel Riolo. « S’il se passe ça, ce n’est pas un jour, mais une semaine de resto. Il va d’ailleurs falloir arrêter avec cette histoire de resto, ce n’est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui étaient en studio et qui ont pris le pari avec moi. Je ne veux pas payer pour tout le monde, qui était là ? Kevin (ndlr Diaz) se retrouve à croquer alors qu’il n’a rien dit ? ».
Gilbert Brisbois est monté au créneau, en tant que présentateur de l’émission et donc présent lors de ce pari, « il y a moi oh ». Il n’en fallait pas plus pour faire monter Daniel Riolo dans les tours : « Mais toi, tu n’as pas pris le pari ! », engendrant l’indignation comique de Brisbois : « mais c’est toi qui l’a pris pour tout le monde, tu as dit : je vous invite tous ». Riolo a donc conclu de la sorte en s’en prenant à lui-même : « Kevin va se mettre à croquer, Gilbert va croquer, vous trois c’est bon. De toute façon, l’idiot c’est moi. Comment ai-je pu douter des Kita ? Comment on peut douter des Kita ? Il ne se passe plus rien maintenant, sinon je fais la semaine ». Le ton est donné.