Mercato - Une folie du PSG avec Michael Olise : «Paris pense pouvoir le recruter»

Toujours en quête de nouveaux talents pour renforcer son effectif, le PSG semble avoir des vues sur Michael Olise et préparerait une folie pour recruter le crack français du Bayern Munich. Un agent de joueurs estime d’ailleurs que le PSG aura largement son mot à dire dans ce dossier.
Et si le PSG préparait une folie sur le marché des transferts cet été avec Michael Olise ? L'attaquant français du Bayern Munich sort d'une grosse saison en Bavière (22 buts, 31 passes décisives toutes compétitions confondues), et son nom fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre en cette période de mercato. Il se murmure que le Real Madrid aurait envisagé de miser gros sur l'attaquant de l'équipe de France, mais selon les toutes dernières tendances, le PSG serait également sur le coup pour Olise.
« Le PSG cible Olise cet été »
Olivier Ménard a lâché une bombe à ce sujet mercredi soir dans L'Equipe du Soir : « Le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de faire signer l'ailier meneur du Bayern cet été. Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir (le recruter), et veut tenter le deal cet été », a indiqué l'animateur de l'émission, révélant donc un vif intérêt du PSG pour Michael Olise. Et il semblerait même que le club de la capitale ait toutes ses chances dans ce dossier.
« La porte n'est pas fermée »
Sam Khiat, agent de joueurs, a livré son point de vue à ce sujet dans L'Equipe du Soir : « Si c'est mission impossible pour le PSG de recruter Michael Olise ? Non, ce n'est pas mission impossible. Pourquoi ? Je ne dis pas qu'ils vont le faire, mais aujourd'hui, le PSG est capable d'être sur ce marché-là. Aujourd'hui, quand un président annonce un joueur intransférable, c'est complètement faux. A partir d'un certain montant, ils ouvrent la porte quoi qu'il arrive. Il y a aussi la volonté du joueur à un moment donné. Et le PSG, aujourd'hui, est attractif sur l'aspect sportif. Tous les joueurs ont envie de jouer dans cette équipe-là. Qui plus est, Olise est Français. Ils ont raison d'être sur ce profil-là. La porte n'est pas fermée. Ils ont la capacité financière de pouvoir le faire », a-t-il confié sur Michael Olise et son possible transfert au PSG cet été.