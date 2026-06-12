Mercato - Une folie du PSG avec Michael Olise : «Paris pense pouvoir le recruter»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours en quête de nouveaux talents pour renforcer son effectif, le PSG semble avoir des vues sur Michael Olise et préparerait une folie pour recruter le crack français du Bayern Munich. Un agent de joueurs estime d’ailleurs que le PSG aura largement son mot à dire dans ce dossier.

Et si le PSG préparait une folie sur le marché des transferts cet été avec Michael Olise ? L'attaquant français du Bayern Munich sort d'une grosse saison en Bavière (22 buts, 31 passes décisives toutes compétitions confondues), et son nom fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre en cette période de mercato. Il se murmure que le Real Madrid aurait envisagé de miser gros sur l'attaquant de l'équipe de France, mais selon les toutes dernières tendances, le PSG serait également sur le coup pour Olise.

« Le PSG cible Olise cet été » Olivier Ménard a lâché une bombe à ce sujet mercredi soir dans L'Equipe du Soir : « Le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de faire signer l'ailier meneur du Bayern cet été. Le Bayern l'a déclaré intransférable, mais Paris pense quand même pouvoir (le recruter), et veut tenter le deal cet été », a indiqué l'animateur de l'émission, révélant donc un vif intérêt du PSG pour Michael Olise. Et il semblerait même que le club de la capitale ait toutes ses chances dans ce dossier.