Transfert de Julian Alvarez : La presse espagnole annonce du nouveau avec le Real Madrid !

Amadou Diawara

Via un communiqué, le Real Madrid a annoncé qu'il avait dégainé une offre de 150M€ pour finaliser le transfert de Julian Alvarez lors du prochain mercato estival. De surcroit, le club présidé par Florentino Pérez aurait approché le joueur de l'Atlético de Madrid pour lancer les discussions avec lui.

Juste après sa réélection en tant que président du Real Madrid, Florentino Pérez a tenu sa promesse. En effet, une offre de 150M€ a été formulée pour recruter Julian Alvarez. Toutefois, l'Atlético de Madrid a balayé d'un revers de la main cette proposition. « Le Real Madrid C. F. annonce qu'après la réunion du Conseil d'Administration tenue aujourd'hui, il a présenté une offre de 150 millions d'euros au Club Atlético de Madrid pour les droits fédératifs du joueur Julián Álvarez. Après l'avoir étudiée et évaluée, le Club Atlético de Madrid a remercié l'offre présentée, effectuée dans le cadre des bonnes relations existantes entre les deux clubs, et l'a rejetée en se référant à la clause de résiliation du joueur », a communiqué le Real Madrid sur son site officiel.

«Le Real Madrid a parlé avec Julian Alvarez» Dans la foulée, l'Atlético de Madrid a confirmé à sa manière, affichant clairement sa position concernant l'avenir de Julian Alvarez : « Communiqué officiel avec nos précisions concernant le communiqué officiel de nos voisins du Real Madrid : 1) Vous avez coupé la vidéo du Pape dans laquelle il disait qu’il était aussi supporter de l’Atlético. 2) Vous avez sans doute confondu politesse et gratitude, mais pour qu’il n’y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien. 3) Nous n’étudions ni n’évaluons aucune offre concernant Julián. 4) Comment ne pas bien s’entendre avec vous, alors que vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? P.S. : Puisque vous entretenez de bonnes relations avec votre nouveau président, voyez si vous pouvez arrêter de "voler" des joueurs de notre centre de formation. Merci beaucoup Real Madrid ».