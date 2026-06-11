Transfert de Maghnes Akliouche : Un joueur de l'équipe de France lui a demandé de signer ailleurs qu'au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Maghnes Akliouche pourrait bien quitter l'AS Monaco. L'heure du départ aurait visiblement sonné pour l'international français. Mais pour aller où ? A 24 ans, on l'annonce notamment du côté du PSG où il pourrait rentrer dans la rotation de Luis Enrique. Mais voilà qu'un autre joueur de l'équipe de France tente de détourner Akliouche du club de la capitale.

Maghnes Akliouche et l'AS Monaco, c'est visiblement bientôt terminé. Actuellement aux Etats-Unis avec l'équipe de France pour la Coupe du monde, le milieu offensif a confirmé son probable départ lors du mercato estival auprès de Nice Matin. « Oui mais franchement, je reste vraiment focus sur cette Coupe du monde. Je sais que tout peut se passer, y compris pendant la compétition. C’est une grosse fenêtre d’exposition mais je reste concentré sur les objectifs de l’équipe nationale. Je ne veux pas manquer de respect à mon club non plus en parlant de mercato maintenant. Il y a d’autres choses à gérer », a fait savoir Akliouche.

« Il m'a demandé de le rejoindre à la Juve » Reste maintenant à identifier le prochain club de Maghnes Akliouche. Cela fait maintenant un an qu'il est question d'un intérêt du PSG pour le joueur de l'AS Monaco et voilà que cet été que cela pourrait se concrétiser. A moins que l'international français ne s'envole pour une autre destination... Khéphren Thuram, international tricolore et joueur de la Juventus, fait tout pour qu'il le rejoigne chez la Vieille Dame. En effet, pour la Gazzetta dello Sport, Akliouche a révélé : « Khephren Thuram est un grand ami qui m'a beaucoup aidé pendant les moments les plus difficiles à Monaco. C'est vrai, parfois, à moitié pour rire, il m'a demandé de le rejoindre à la Juve. Je suis content de ce qu'il fait à Turin ».