PSG, Real Madrid, Barça… Ce coup de poker qui relance tout pour Julian Alvarez ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par le Paris Saint-Germain, Julian Alvarez est la priorité du FC Barcelone, déjà en discussion avec l’entourage de l’attaquant. Mais en dégainant une offre de 150 millions d’euros, repoussée par l’Atlético de Madrid, le Real Madrid a peut-être relancé ce dossier brûlant du mercato estival…

Déjà dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, le Real Madrid s’est ajouté à la liste des prétendants pour Julian Alvarez, qui a fait l’objet d’une offre de 150M€ comme l’avait indiqué quelques jours auparavant le président Florentino Pérez, sans dévoiler l’identité du joueur. « Après l'avoir étudiée et évaluée, l'Atlético de Madrid a remercié le club pour l'offre, faite dans le cadre des bonnes relations existant entre les deux clubs, et l'a rejetée, invoquant la clause libératoire du joueur », a indiqué la Casa Blanca dans un communiqué. Dans la foulée, l’Atlético de Madrid a répliqué de manière cinglante. « Vous avez confondu l'éducation avec la gratitude, mais pour qu'il n'y ait aucun doute : nous ne vous remercions de rien, peut-on notamment lire. Nous n'étudions ni n'évaluons aucune offre pour Julián, a réagi le club sur le réseau social X. Comment ne pas bien nous entendre, si vous nous faites rire encore plus que le FC Barcelone ? » Pas de quoi abattre le Real Madrid.

Le Real Madrid voulait mettre l’Atlético en difficulté... Et pour cause, à en croire le média OK Diario, personne au sein du Real Madrid ne s’attendait à voir l’autre club de la ville répondre favorablement à l’offre de 150M€ pour Julian Alvarez. Les Merengue ont élaboré une stratégie claire en s’attaquant à l’attaquant argentin, visant notamment à mettre les dirigeants de l'Atlético dans une situation inconfortable, en particulier par rapport à Apollo, le principal investisseur du club. Après avoir repoussé un tel montant, toute offre ultérieure inférieure sera beaucoup plus difficile à justifier.