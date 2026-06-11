Habib Beye entraîneur de l'OM la saison prochaine : L'incroyable scénario encore possible

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aux dernières nouvelles, l'OM aurait trouvé son nouvel entraîneur. A peine nommé directeur sportif du club phocéen, Grégory Lorenzi aurait jeté son dévolu sur Bruno Genesio, dernièrement parti du LOSC. Le fait est que pour le moment, rien n'a encore été officialisé à ce propos. Et voilà qu'il ne faudrait pas exclure la possibilité de voir toujours Habib Beye sur le banc de l'OM la saison prochaine. Explications.

Le nouveau visage de l'OM se dessine petit à petit. Stéphane Richard comme président, Grégory Lorenzi comme directeur sportif... et Bruno Genesio comme entraîneur ? Si Habib Beye est aujourd'hui en poste à Marseille, il pourrait bien être remplacé par celui qui a dernièrement quitté ses fonctions au LOSC. Priorité de la nouvelle direction de l'OM, Genesio pourrait ainsi devenir le prochain entraîneur olympien. A moins que...

Genesio pas encore à l'OM Alors que Bruno Genesio a donc été annoncé sur le banc de l'OM la saison prochaine, voilà que ça ne serait aujourd'hui pas finalisé à 100% selon les dernières informations de L'Equipe. En effet, comme l'explique le quotidien sportif, le technicien de 59 ans patienterait actuellement, attendant notamment de voir si le club phocéen pourra disputer ou non une Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors que l'OM attend le verdict de l'UEFA, une possible exclusion pourrait bien refroidir Genesio.