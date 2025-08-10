NBA : Wembanyama avec une légende, c’est validé !

Il y a quelques jours, la légende NBA Kevin Garnett a publié un cliché de lui accompagné de Victor Wembanyama. Avant de repartir pour une troisième saison dans la Grande Ligue, il semblerait donc que le prodige français ait trouvé un très bon mentor en la personne de l’ancienne gloire des Timberwolves du Minnesota. Un choix payant selon Kendrick Perkins.
Victor Wembanyama, acte III. Le phénomène français s’apprête à démarrer sa troisième saison en NBA, après une seconde saison réussie, mais marquée par une grosse blessure à l’épaule. Afin de continuer à s’aguerrir, le pivot des Spurs de San Antonio semble s’être attaché les services d’un nouveau mentor en la personne de Kevin Garnett. La légende des Timberwolves du Minnesota et des Celtics de Boston a pris sous son aile Wembanyama, et a dévoilé un cliché avec le Français le 6 août. Il y a plusieurs mois déjà, Garnett conseillait au Français de démarcher des légendes afin de progresser.
Wembanyama avec Kevin Garnett
« À la place de Wemby, je ferais ça en trois temps. Une fois que j’aurais fini de travailler avec Jamal Crawford, j’irais trouver Timmy (Tim Duncan) et j’irais démarcher Dream (Hakeem Olajuwon). Il doit se comporter comme un KD pendant l’intersaison. Ce que je veux dire, c’est qu’il doit être constamment à la recherche de connaissances. Il doit aller trouver son ‘sensei’ », confiait ainsi « KG », qui sera finalement le « sensei » en question. Un rapprochement étonnant, que valide totalement Kendrick Perkins.
Un choix validé !
« Kevin Garnett est quelqu’un avec qui il doit travailler parce que c’était un joueur de poste sous-estimé qui ne reçoit pas assez de crédit pour sa panoplie et ce qu’il pouvait faire près du panier. Wembanyama doit apprendre à mieux utiliser sa taille dans la peinture plutôt que de se précipiter à shooter de loin », a ainsi lâché l’ancien partenaire de Kevin Garnett à Boston au micro d'ESPN.