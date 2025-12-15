Antoine Dupont : La séparation déjà annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Devenu très proche de Romain Ntamack avec qui il évolue depuis 2017 au Stade Toulousain et également au XV de France, Antoine Dupont pourrait finir par être séparé de son ami. En effet, Ntamack n'a pas caché ses envies d'ailleurs et de découvert de l'étranger avant la fin de sa carrière...

Très proche de Romain Ntamack autant sportivement que dans la vie étant donné que les deux hommes contribuent très largement aux nombreux succès du Stade Toulousain, Antoine Dupont évoluera-t-il avec son compère jusqu'à la fin de sa carrière ? Rien n'est moins sûr si l'on en croit les propos de Ntamack accordés en septembre dernier à RMC, et dans lesquels ils laisse clairement entendre qu'il finira par lâcher Dupont et le Stade Toulousain.

Ntamack et Dupont séparés dans quelques années ? En effet, le demi d'ouverture ouvrait clairement la porte à un départ à l'étranger avant la fin de sa carrière : « Oui, on peut y penser. J'y pense souvent. Je l'évoque avec mes proches de temps en temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué de quitter le Stade Toulousain, quand on est dans le plus grand club au monde, dans l'environnement qui est le nôtre. Moi, je suis né à deux pas d'ici. Donc c'est compliqué de partir. Après, une expérience à l'étranger, oui, ce serait intéressant. Mais je pense que ce n'est pas forcément d'actualité encore aujourd'hui », a indiqué Romain Ntamack, qui prépare donc sûrement sa séparation future avec Antoine Dupont.