Romain Ntamack : Le coup de tonnerre avec Galthié ?

D’ici quelques semaines, le Tournoi des VI Nations débutera et le XV de France a un titre à défendre. Les hommes de Fabien Galthié conserveront-ils leur couronne ? Encore faut-il savoir quels seront les heureux élus appelés par le sélectionneur des Bleus. Une fois n’est pas coutume, l’incertitude plane concernant l’identité du numéro 10 et voilà que pour Romain Ntamack, cela pourrait ne pas sentir très bon.

Le 5 février prochain, le XV de France lancera son Tournoi des VI Nations avec une rencontre face à l’Irlande. Ça va commencer fort donc pour Fabien Galthié, qui pourra pour l’occasion compter sur le grand retour d’Antoine Dupont. De nouveau apte, le joueur du Stade Toulousain devrait donc retrouver les Bleus. Mais qui l’accompagnera en charnière ? D’ordinaire, le titulaire au poste de numéro 10 est son coéquipier en club, Romain Ntamack. Mais voilà que la cote de Matthieu Jalibert grimpe en flèche…

« Matthieu Jalibert est au-dessus de Romain Ntamack » Et si Romain Ntamack perdait son statut de titulaire avec le XV de France ? Ce serait terrible pour le demi d’ouverture du Stade Toulousain, mais pour Dimitri Yachvili ne serait clairement pas une surprise quand on voit ce que fait Matthieu Jalibert avec l’UBB. Ainsi, pour Sud Ouest, l’ancien international a confié à propos de ce dossier du numéro 10 chez les Bleus : « Si l’on suit la politique de l’homme en forme annoncée par Fabien Galthié, Matthieu Jalibert est au-dessus de Romain Ntamack qui connaît visiblement quelques difficultés à remonter la pente sur le plan physique ».