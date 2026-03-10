F1 - Lewis Hamilton évite un accident de justesse : La vidéo qui fait parler !

Pierrick Levallet

Le premier Grand Prix de l’année a été assez encourageant pour Ferrari. La Scuderia a vu Charles Leclerc terminer à la troisième place en Australie, et Lewis Hamilton en quatrième position. Le Britannique, qui mise beaucoup sur 2026 pour retrouver les sommets de la F1, s’est toutefois fait une grosse frayeur pendant la seconde séance des essais libres à Melbourne.

Hamilton évite de justesse Colapinto très lent sur la ligne droite !#AusGP #F1 pic.twitter.com/4WdjhlKsRm — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 6, 2026

Lewis Hamilton a frôlé la catastrophe en Australie Le septuple champion du monde a en effet évité un accident de justesse avec un certain Franco Colapinto. Le pilote d’Alpine avait vraisemblablement un problème avec sa monoplace, ce qui l’a contraint à rouler à une vitesse étonnamment basse en ligne droite. Lewis Hamilton arrivait à vive allure derrière lui, et s’est illustré par un magnifique réflexe pour éviter l’Argentin au dernier moment. La vidéo de l’incident n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir.