F1 - Lewis Hamilton évite un accident de justesse : La vidéo qui fait parler !

Le premier Grand Prix de l’année a été assez encourageant pour Ferrari. La Scuderia a vu Charles Leclerc terminer à la troisième place en Australie, et Lewis Hamilton en quatrième position. Le Britannique, qui mise beaucoup sur 2026 pour retrouver les sommets de la F1, s’est toutefois fait une grosse frayeur pendant la seconde séance des essais libres à Melbourne.
Lewis Hamilton a frôlé la catastrophe en Australie
Le septuple champion du monde a en effet évité un accident de justesse avec un certain Franco Colapinto. Le pilote d’Alpine avait vraisemblablement un problème avec sa monoplace, ce qui l’a contraint à rouler à une vitesse étonnamment basse en ligne droite. Lewis Hamilton arrivait à vive allure derrière lui, et s’est illustré par un magnifique réflexe pour éviter l’Argentin au dernier moment. La vidéo de l’incident n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir.
Un «faux point mort» à l’origine de l’incident avec Colapinto ?
« Colapinto a expliqué que sa voiture avait subi un 'faux point mort' alors qu’il approchait du dernier virage et qu’il a perdu la propulsion en s’engageant sur la ligne droite principale. Pendant que l’équipe lui donnait des instructions pour tenter de résoudre le problème, le pilote a continué à faire rouler sa voiture lentement sur la gauche de la ligne droite principale » ont expliqué les commissaires du Grand Prix d’Australie dans leur rapport rapporté par Auto-Moto. « Pour Hamilton, cet énorme évitement restera comme l’une des premières vraies sueurs froides de son aventure avec Ferrari. Pour Colapinto et Alpine, l’épisode illustre un vendredi déjà compliqué, marqué par les soucis techniques. Quant à la vidéo de cette quasi-collision, elle, risque de rester longtemps comme un cas d’école des risques créés par une F1 très lente en pleine ligne droite » peut-on lire sur SportAuto.fr. Lewis Hamilton a frôlé la catastrophe à Melbourne ce week-end.