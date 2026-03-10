Zinédine Zidane totalement zappé, le futur entraîneur du Real Madrid c'est lui ?

La question du futur entraîneur du Real Madrid fait largement parler depuis quelques semaines puisqu'Alvaro Arbeloa n'a pas réussi à inverser la tendance après avoir remplacé Xabi Alonso. Par conséquent, Florentino Pérez cherche un nouveau coach pour la saison prochaine, et cela ne devrait pas être Zinédine Zidane, destiné à succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.
Bien que Xabi Alonso ait été remplacé en cours de saison par Alvaro Arbeloa, la situation du Real Madrid ne s'est pas vraiment améliorée. Distancé en Liga par le FC Barcelone et éliminé en Coupe du Roi, le club merengue jouera gros lors du huitième de finale de Ligue des champions contre Manchester City. Une double confrontation qui sera également très importante pour l'avenir d'Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène, mais la tendance est clairement à un départ.
Pochettino, le favori pour remplacer Arbeloa ?
D'ailleurs, au sein du Real Madrid, on travaille déjà concrètement sur la succession d'Alvaro Arbeloa avec une priorité qui se dégage déjà. En effet, selon les informations d'ESPN, Florentino Pérez apprécie particulièrement le profil de Mauricio Pochettino. Il faut dire que le nom de l'ancien coach du PSG a déjà circulé à de nombreuses reprises du côté du Real Madrid, notamment après sa période à Tottenham. Et le technicien argentin, actuellement sélectionneur des Etats-Unis, semble désormais être le grand favori pour le poste.
Le rêve Zidane a pris fin
Malgré tout, le grand rêve de Florentino Pérez reste de faire revenir Zinedine Zidane sur le banc madrilène pour une troisième fois. Mais ESPN assure que cette perspective est quasiment impossible désormais puisque Zizou aurait un accord avec la FFF pour prendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde, et ainsi succéder à Didier Deschamps. Une situation qui renforce encore un peu plus la candidature de Mauricio Pochettino.