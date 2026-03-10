Zinédine Zidane totalement zappé, le futur entraîneur du Real Madrid c'est lui ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La question du futur entraîneur du Real Madrid fait largement parler depuis quelques semaines puisqu'Alvaro Arbeloa n'a pas réussi à inverser la tendance après avoir remplacé Xabi Alonso. Par conséquent, Florentino Pérez cherche un nouveau coach pour la saison prochaine, et cela ne devrait pas être Zinédine Zidane, destiné à succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.

Bien que Xabi Alonso ait été remplacé en cours de saison par Alvaro Arbeloa, la situation du Real Madrid ne s'est pas vraiment améliorée. Distancé en Liga par le FC Barcelone et éliminé en Coupe du Roi, le club merengue jouera gros lors du huitième de finale de Ligue des champions contre Manchester City. Une double confrontation qui sera également très importante pour l'avenir d'Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène, mais la tendance est clairement à un départ.

🗣️ Pep Guardiola : "Zidane était trop bon, trop bon," ✅



"C'est l'un des PLUS GRANDS. Sa fin de jouer, son comportement, c'était un gentleman." ✅



"Ensuite il a gagné 3 Champions League avec le Real Madrid." ✅



"Le Football mérite des être humains comme Zidane."✅@beINSPORTS pic.twitter.com/TpfqKXXtSk — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 1, 2026

Pochettino, le favori pour remplacer Arbeloa ? D'ailleurs, au sein du Real Madrid, on travaille déjà concrètement sur la succession d'Alvaro Arbeloa avec une priorité qui se dégage déjà. En effet, selon les informations d'ESPN, Florentino Pérez apprécie particulièrement le profil de Mauricio Pochettino. Il faut dire que le nom de l'ancien coach du PSG a déjà circulé à de nombreuses reprises du côté du Real Madrid, notamment après sa période à Tottenham. Et le technicien argentin, actuellement sélectionneur des Etats-Unis, semble désormais être le grand favori pour le poste.