Zidane de retour au Real Madrid : L'accord secret qui relance tout !

L'avenir de Zinedine Zidane fait évidemment grandement parler en France puisqu'il est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Mais en Espagne, le futur de Zizou est également un sujet majeur puisque le Real Madrid rêverait d'un troisième retour de son ancien meneur de jeu.
Du côté du Real Madrid, le spectre d'une nouvelle saison blanche se profile. C'est d'ailleurs la raison qui avait poussé le club merengue à se séparer de Xabi Alonso en cours de saison pour le remplacer par Alvaro Arbeloa qui était l'entraîneur du Castilla jusque-là. Autrement dit, Florentino Pérez espérait réaliser un coup à la Zidane, qui lui aussi débarquer de l'équipe réserve avant de connaître un succès phénoménal avec le Real Madrid. Mais tout ne se passe pas aussi bien que prévu au point qu'Alvaro Arbeloa soit déjà annoncé sur le départ.
Pérez rêve toujours du retour de Zidane...
Les résultats actuels du Real Madrid condamnent effectivement Alvaro Arbeloa dont le départ paraît acté en fin de saison. Pour le remplacer, le club travaille déjà en coulisses et plusieurs noms ont circulé à l'image de ceux de Mauricio Pochettino, Unai Emery ou encore Jürgen Klopp. Mais selon les informations d'ESPN, le grand rêve de Florentino Pérez serait de faire revenir une troisième fois Zinedine Zidane. Il faut dire que le président du Real Madrid a toujours entretenu d'excellents rapports avec Zizou qui a connu de nombreux succès sur le banc merengue, à commencer par les trois Ligues des champions remportées d'affilée.
... qui a un accord avec l'équipe de France
Cependant, le rêve de Florentino Pérez ne devrait pas voir le jour. Et pour cause, ESPN ajoute que Zinedine Zidane a déjà un accord avec la Fédération Française de Football pour le poste de sélectionneur des Bleus. Didier Deschamps quittera effectivement ses fonctions après la Coupe du monde, et Zizou est l'immense favori pour lui succéder. Il est même l'unique candidat. Autrement dit, l'accord entre Zidane et les Bleus relance tout du côté du Real Madrid.