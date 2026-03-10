Zidane de retour au Real Madrid : L'accord secret qui relance tout !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Zinedine Zidane fait évidemment grandement parler en France puisqu'il est l'immense favori à la succession de Didier Deschamps sur le banc des Bleus. Mais en Espagne, le futur de Zizou est également un sujet majeur puisque le Real Madrid rêverait d'un troisième retour de son ancien meneur de jeu.

Du côté du Real Madrid, le spectre d'une nouvelle saison blanche se profile. C'est d'ailleurs la raison qui avait poussé le club merengue à se séparer de Xabi Alonso en cours de saison pour le remplacer par Alvaro Arbeloa qui était l'entraîneur du Castilla jusque-là. Autrement dit, Florentino Pérez espérait réaliser un coup à la Zidane, qui lui aussi débarquer de l'équipe réserve avant de connaître un succès phénoménal avec le Real Madrid. Mais tout ne se passe pas aussi bien que prévu au point qu'Alvaro Arbeloa soit déjà annoncé sur le départ.

🚨| Le RETOUR de Zidane au Real Madrid serait le PLUS GRAND RÊVE de Florentino Perez, cependant il aurait déjà donné son accord pour entraîner la France. @espn ✅🇫🇷 pic.twitter.com/520T5IJmDe — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) March 9, 2026

Pérez rêve toujours du retour de Zidane... Les résultats actuels du Real Madrid condamnent effectivement Alvaro Arbeloa dont le départ paraît acté en fin de saison. Pour le remplacer, le club travaille déjà en coulisses et plusieurs noms ont circulé à l'image de ceux de Mauricio Pochettino, Unai Emery ou encore Jürgen Klopp. Mais selon les informations d'ESPN, le grand rêve de Florentino Pérez serait de faire revenir une troisième fois Zinedine Zidane. Il faut dire que le président du Real Madrid a toujours entretenu d'excellents rapports avec Zizou qui a connu de nombreux succès sur le banc merengue, à commencer par les trois Ligues des champions remportées d'affilée.